世界盃2026︱觀塘APM設直播 睇波人潮塞滿多層樓 商場料生意增約一成

2026年世界盃近日開鑼，本港多間商場均特設大屏幕直播賽事，期望藉此帶動人流。其中在觀塘APM商場，今日（6月14日）直播澳洲以2比0擊敗土耳其的分組賽。《星島》記者現場所見氣氛非常熱烈，歡呼聲此起彼落。有市民直言，在商場觀看賽事比在家中氣氛更佳。

帶動商場生意額增加8%至10%

中午12時，澳洲對土耳其賽事正式展開，在APM商場，賽事開始後不久場內氣氛迅速升溫，從大堂中庭到二樓的欄杆位置，都站滿了觀賽的市民，現場不時爆發出陣陣歡呼聲。

時差因素帶旺早晨餐飲生意

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，體壇盛事一向有助帶動體育用品的銷情，預計相關商戶的營業額將有8%至10%的增長。而商場亦預料，今年這項足球盛事可為暑假帶來按年10%的人流增長。

她補充，今屆賽事雖然受時差影響，大多安排於深夜或清晨進行，但透過與商戶合作推出早餐優惠，成功帶旺了早晨時段的餐飲生意。早上直播賽事，下午商場則舉辦工作坊及表演等活動，希望透過多元化的體驗，讓市民在商場逗留更長時間。

馮穎欣又指，世界盃結束後，商場將繼續舉辦更多運動相關活動，例如加入時下流行的競步元素等，期望讓大家「不要覺得世界盃完了就結束了」。

球迷笑言：「唔使錢咪嚟睇下囉」

《星島》記者在商場訪問多位市民。在二樓觀賽的Eric表示，家中的免費頻道只能收看25場賽事，而商場則免費提供全部場次，既方便又充滿熱鬧氣氛。被問到會否考慮到酒吧或酒樓看球，他坦言不會選擇酒樓，因為位置不便，且有最低消費，也未必有位子。他計劃看完球後去吃個下午茶，並笑言：「唔使錢咪嚟睇下囉，放假啊嘛。」

年紀小小的球迷Hugo與家人一同前來，他說自己很喜歡看足球，平時也有踢球的習慣，偶爾會到朋友家中觀看賽事。他認為在商場看球氣氛更好，因為人潮眾多更顯熱鬧。他又說，之後會與家人一起吃飯，如果家人允許，他也想買一些足球用品。

市民邱先生則表示，自己只是剛好路過，打算感受一下氣氛便離開，會在商場裏「兜一圈再走」。不過他認為，今屆世界盃的宣傳力度不足，身邊的人討論不夠多，除了收費直播平台和商場之外，其他地方也未必感受到賽事熱潮。

記者：周育瑩

攝影：陳浩元