Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣︱天文台料今晚至周二部分地區雨勢特大 有需要時會發暴雨警告 籲市民上班上學前留意天氣提示

社會
更新時間：16:30 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-14 HKT

【天文台/天氣/端午節】踏入梅雨季，受活躍西南季候風及低壓槽影響，近日大雨連連。天文台發表最新九天天氣預報，延長大雨預測，料周三（17日）及周四（18日）本港部分地區雨勢依然較大。

天氣︱天文台：周日至周二部分地區雨勢特別大

天文台於今日下午4時30分發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。預料今晚至周二（6月14至16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。

根據九天天氣預報，天文台於上一報中，原預料大雨雨勢只持續至周二（16日），周三間中有驟雨及雷暴。不過，根據最新一報預測，周三料延續雨勢，部分地區雨勢較大，周四初時部分地區仍驟雨較多。換言之由今日至周四，天氣方面仍有較大的雨勢。

天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
7小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
18小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
10小時前
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
即時娛樂
5小時前
房署首解畫公屋木門鐵閘「左右倒轉」之謎 揭奇葩設計原因 提三大免費改善方案｜Juicy叮
房署首解畫公屋木門鐵閘「左右倒轉」之謎 揭奇葩設計原因 提三大免費改善方案｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
影視圈
6小時前
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
22小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
2026-06-13 07:00 HKT