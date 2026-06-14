天氣︱天文台料今晚至周二部分地區雨勢特大 有需要時會發暴雨警告 籲市民上班上學前留意天氣提示
更新時間：16:30 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-14 HKT
【天文台/天氣/端午節】踏入梅雨季，受活躍西南季候風及低壓槽影響，近日大雨連連。天文台發表最新九天天氣預報，延長大雨預測，料周三（17日）及周四（18日）本港部分地區雨勢依然較大。
天氣︱天文台：周日至周二部分地區雨勢特別大
天文台於今日下午4時30分發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。預料今晚至周二（6月14至16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。
根據九天天氣預報，天文台於上一報中，原預料大雨雨勢只持續至周二（16日），周三間中有驟雨及雷暴。不過，根據最新一報預測，周三料延續雨勢，部分地區雨勢較大，周四初時部分地區仍驟雨較多。換言之由今日至周四，天氣方面仍有較大的雨勢。
天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。
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