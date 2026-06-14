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天文台︱最新預報大雨天氣料延長 周三部分地區雨勢仍較大 大驟雨及狂風雷暴天氣持續

社會
更新時間：13:18 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-14 HKT

【天文台/天氣/端午節】踏入梅雨季，受活躍西南季候風及低壓槽影響，近日大雨連連。天文台發表最新九天天氣預報，延長大雨預測，料周三（17日）及周四（18日）本港部分地區雨勢依然較大。

天氣︱較大雨勢料延長至周四

根據九天天氣預報，天文台於上一報中，原預料大雨雨勢只持續至周二（16日），周三間中有驟雨及雷暴。不過，根據最新一報預測，周三料延續雨勢，部分地區雨勢較大，周四初時部分地區仍驟雨較多。換言之由今日至周四，天氣方面仍有較大的雨勢。

天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。

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