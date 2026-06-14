天文台︱最新預報大雨天氣料延長 周三部分地區雨勢仍較大 大驟雨及狂風雷暴天氣持續
更新時間：13:18 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-14 HKT
【天文台/天氣/端午節】踏入梅雨季，受活躍西南季候風及低壓槽影響，近日大雨連連。天文台發表最新九天天氣預報，延長大雨預測，料周三（17日）及周四（18日）本港部分地區雨勢依然較大。
天氣︱較大雨勢料延長至周四
根據九天天氣預報，天文台於上一報中，原預料大雨雨勢只持續至周二（16日），周三間中有驟雨及雷暴。不過，根據最新一報預測，周三料延續雨勢，部分地區雨勢較大，周四初時部分地區仍驟雨較多。換言之由今日至周四，天氣方面仍有較大的雨勢。
天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。
最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
2026-06-13 13:00 HKT
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
2026-06-13 09:30 HKT
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
2026-06-13 07:00 HKT