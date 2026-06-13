Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞

社會
更新時間：17:41 2026-06-13 HKT
發佈時間：17:41 2026-06-13 HKT

中國移動日前宣布為配合中國內地的合規經營要求，由下周三（6月17日）起，旗下全線包含內地數據的儲值卡及全球數據卡（包括「鴨聊佳」等品牌），將不再支援於中國內地直接進行激活。用戶必須在出發前72小時內於香港或海外地區完成連網啟用。

對港人北上影響不大  料阻內地人「翻牆」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《星島頭條》表示，措施對一般香港市民影響甚微，相信其核心目的實為阻止將香港SIM卡帶回內地轉售作「翻牆」用途的人士。

方保僑指，一般港人短期北上，只需提前在香港將儲值卡插入手機並激活即可。至於長期在內地居住或頻繁往返內地的港人，通常會選用電訊商的月費計劃，舉例現時許多月費計劃已包含中港澳三地共用數據，且月費計劃的性價比遠高於儲值卡，故亦不太受新政策影響。

香港SIM卡「漫遊」不等同於違規「翻牆」

至於新措施實施的原因，方保僑相信是過去市面上有人會將大量未激活的香港中移動儲值卡運往內地，出售予內地居民用作「翻牆」繞過網絡審查。由於港人或外國遊客帶著境外的SIM卡進入內地使用，在技術上屬於「數據漫遊（data roaming）」，因此可以如常瀏覽Facebook、Instagram等境外網站，漫遊服務並不等同於違規的「翻牆」。

要求先在港激活SIM卡 壓縮轉售時間

今次打擊「水貨」銷售模式，方保僑相信中移動的新規定，要求電話卡必須在香港（或海外）先行激活，有助阻止轉售行為。他解釋，電話卡一旦在香港完成激活，其服務有效期（例如30日）便會立刻開始倒數、時效就開始扣減。此限制令囤貨和銷售的風險及成本大增，不法分子難以再利用香港儲值卡在內地圖利，從而協助電訊商符合內地法規要求。

記者：陳俊豪

 

最Hit
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
01:24
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
突發
4小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
8小時前
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
3小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
10小時前
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
00:59
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
突發
3小時前
保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
即時中國
2026-06-12 07:00 HKT
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
即時中國
2026-06-12 16:32 HKT
陳敏兒離世前半個月已入院陷昏迷 黃日華痛心好友未能大步跨過 去年12月最後見面極精神
07:59
陳敏兒離世前半個月已入院陷昏迷 黃日華痛心好友未能大步跨過 去年12月最後見面極精神
影視圈
4小時前
WhatsApp將暫停支援多款舊iPhone！更新系統最低要求 做1步避免「失聯」 附受影響型號清單
WhatsApp將暫停支援多款舊iPhone！更新系統最低要求 做1步避免「失聯」 附受影響型號清單
生活百科
2026-06-12 13:20 HKT