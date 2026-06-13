中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞

中國移動日前宣布為配合中國內地的合規經營要求，由下周三（6月17日）起，旗下全線包含內地數據的儲值卡及全球數據卡（包括「鴨聊佳」等品牌），將不再支援於中國內地直接進行激活。用戶必須在出發前72小時內於香港或海外地區完成連網啟用。

對港人北上影響不大 料阻內地人「翻牆」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《星島頭條》表示，措施對一般香港市民影響甚微，相信其核心目的實為阻止將香港SIM卡帶回內地轉售作「翻牆」用途的人士。

方保僑指，一般港人短期北上，只需提前在香港將儲值卡插入手機並激活即可。至於長期在內地居住或頻繁往返內地的港人，通常會選用電訊商的月費計劃，舉例現時許多月費計劃已包含中港澳三地共用數據，且月費計劃的性價比遠高於儲值卡，故亦不太受新政策影響。

香港SIM卡「漫遊」不等同於違規「翻牆」

至於新措施實施的原因，方保僑相信是過去市面上有人會將大量未激活的香港中移動儲值卡運往內地，出售予內地居民用作「翻牆」繞過網絡審查。由於港人或外國遊客帶著境外的SIM卡進入內地使用，在技術上屬於「數據漫遊（data roaming）」，因此可以如常瀏覽Facebook、Instagram等境外網站，漫遊服務並不等同於違規的「翻牆」。

要求先在港激活SIM卡 壓縮轉售時間

今次打擊「水貨」銷售模式，方保僑相信中移動的新規定，要求電話卡必須在香港（或海外）先行激活，有助阻止轉售行為。他解釋，電話卡一旦在香港完成激活，其服務有效期（例如30日）便會立刻開始倒數、時效就開始扣減。此限制令囤貨和銷售的風險及成本大增，不法分子難以再利用香港儲值卡在內地圖利，從而協助電訊商符合內地法規要求。

記者：陳俊豪