陳美寶：政府、機管局及本地航空公司組成「鐵三角」 搶攻環球航空版圖

世界盃2026決賽周正式開鑼。運輸及物流局局長陳美寶今日( 13日 )表示，一隊球隊的成功需要各崗位球員各司其職，面對複雜的地緣政治博奕、區域競爭的白熱化、能源價格劇烈波動等多重影響，特區政府以政策主導的戰略思維，與香港機場管理局和本地航空公司以「鐵三角」姿態組成Hong Kong Inc.（香港隊），攜手開拓香港的航空版圖，穩步領飛國際航空樞紐。

中亞成果 Hong Kong Inc. 團隊精神體現

陳美寶發表網誌，指單在2025年，香港國際機場成功新增或恢復了高達30個全球航點。現時，香港連接全球近220個航點，在香港國際機場提供服務的航空公司共約140間，均已超越疫情前的水平。在行政長官剛結束的中亞之行，為本港帶來更多香港航空版圖拓展的好消息，包括國泰航空將營運香港與哈薩克最大城市阿拉木圖的直航航班。而特區政府與烏茲別克斯坦亦完成了新民用航空運輸協定（民航協議）的草簽工作，雙方航空公司可利用有關航權提供定期航班，進一步促進人員往來。

她表示，開拓中亞市場，對鞏固香港航空貨運市場具有重大戰略意義。香港國際機場有13%的貨運量途經中東，惟中東近月的地緣局勢卻反映發展多元走線的重要性。今年首五個月，經中亞來港的貨量就較去年同期增長約5倍，香港經中亞前往歐洲勢必成為空中絲綢之路的一條重要幹線，為香港航空貨運網絡增添韌性。

她又提到，過去一周，15間航空公司全數進駐香港國際機場二號客運大樓（T2）。T2投入服務顯示三跑道系統工程進入尾聲，開啟香港航空發展由三條跑道和兩座客運大樓交織出的全新里程。機管局主席林天福早前公開表示，本港航班及使用人流均正打破新高，三條跑道目前每小時最多可升降77班航班，單是今年首4個月的客流量已較去年同期增長13%，在Hong Kong Inc. 的共同推動下，當局有信心今年香港國際機場的整體旅客人數能突破7000萬人次。