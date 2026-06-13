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青協「重新出發」嘉許計劃表揚12位改過青年 鄧炳強籲社會給予機會

社會
更新時間：15:11 2026-06-13 HKT
發佈時間：15:11 2026-06-13 HKT

香港青年協會「青年違法防治中心」今日(13日)舉行「重新出發」青年嘉許計劃2026頒獎禮，表揚12位改過自新的青年，以自身努力改變的經歷勉勵其他青年。

青年違法防治中心每年服務逾4,800名青年，社工從中甄選值得表揚，或由懲教署推薦的青年參加「重新出發」青年嘉許計劃。當中青年曾涉及吸食毒品、傷人、詐騙等。

鄧炳強：社會的信賴和接納是迷途知返青年繼續向前動力

保安局局長鄧炳強致辭時呼籲社會各界給多些機會這些改過自新的年輕人，形容社會的信賴和接納是他們繼續向前，貢獻社會的動力。他指，許多曾參與「重新出發」嘉許計劃的青年以「青年躍動大使」的身份走進校園，分享自身經歷，實踐「以生命影響生命」的精神。

徐小曼：迷途青少年需跨專業及跨界別支持

青協總幹事徐小曼表示，青協13年來見證超過100名青年成功蛻變，他們用行動證明，即便曾經走錯路，只要勇於改變，每一步都是重新出發的起點。她指出，迷途的青少年背後往往有不同需要，尤其家庭需要、心理需要或社會因素，需要跨專業協助和跨界別支持才能引導他們重新出發。

吸毒女青年回頭知返 修讀副學士盼升大學

現年26歲的小葵，曾因家庭創傷及缺乏正向引導，誤入歧途並吸毒，最後因誤信「義氣」協助朋友而入獄。入獄期間，她沒有家人或朋友探望，讓她深刻體會到「愛自己、靠自己」的重要性。她感謝自己在最艱苦的時候選擇面對，並努力尋求改變，亦感謝青協的社工姑娘用心聆聽她的訴求，幫助她。

小葵現正修讀應用教育文憑，並已報讀廣告及媒體傳播副學士課程，希望將來能夠升讀大學。她已考取香薰及藝術導師等多項專業證書，矢志成為生命導師，以自身經歷協助青年走出困境。

小葵又認為社會步伐急促，未必有很多同理心都可理解，但她相信這個計劃能讓更多人了解年輕人的內心世界。而阿貓則希望社會大眾對待更生人士時，可以採取接納的態度，不要觸及以往的事。

親人離世覺悟前非 發展音樂及調酒興趣

現年20歲的阿貓，曾因經濟壓力及缺乏安全感而誤入毒品及不良生活圈。他回憶以往放學後經常和朋友外出遊蕩，直至被捕還押期間面對親人離世，他意識到，身邊人可能會離開，自己犯事的話就不能陪在他們身邊，便開始尋求改變。在社工介紹下，他參加了計劃，並發展出音樂與調酒的興趣。他希望能做一些讓別人欣賞自己的工作，例如創作獨特的調酒或音樂作品。

阿貓最想感謝社工，每次都第一時間聆聽他和開解他，亦感謝懲教署職員在獄中教導他成長，並協助尋找聘請更生人士的工作機會。

18歲的阿Jam過去曾沉迷煙酒，受朋輩影響下學業停滯，多次留級。他從小喜歡看拳擊比賽，機緣巧合下參加了由退役運動員舉辦的拳擊班，慢慢發掘出人生目標。他表示，自己改變是因為隨着年紀漸長，開始思考未來發展和做事的後果，於是決定遠離昔日的不良朋友圈。

經社工邀請參加計劃後，現時他專注學業及拳擊訓練，希望在體育領域持續發展，如今已成功入選香港代表隊。今次得獎，他打算以獎項5,000港元資助購買拳擊裝備，繼續發展夢想。

記者：周育瑩

攝影：汪旭峰
 

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