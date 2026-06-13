禽流感︱涉事禾輋街市雞檔如常營業 員工稱生意減 衞生署: 暫毋須撲殺家禽

衛生署衛生防護中心昨日（12日）公布一宗兩歲男童感染甲型流感(H9)個案，病人情況穩定、輕微病徵。病人於潛伏期內曾兩度隨家人到訪沙田禾輋街市，期間在街市內一間售賣活雞的新鮮糧食店逗留，並觸摸雞檔周遭環境。星島記者今早（13日）到場視察，發現涉事雞檔仍如常營業及售賣活雞，間中有市民光顧，街市整體人流大致正常。

涉事禾輋街市雞檔如常營業 街坊稱會提高警覺

記者今早抵達禾輋街市，所見人流與平日相若，市民如常買餸。問及涉事雞檔生意額是否有所減少，職員稱比平日少，亦有顧客問起有關感染個案，以及是否一直都有做防護措施，職員回應稱「一直都有」，例如工作期間佩戴口罩及清潔等。衛生署衛生防護中表示，已聯同食物環境衛生署展開調查，並從涉事新鮮糧食店收集環境樣本，有關員工至今並無出現病徵。

對於今次個案，街市檔販及市民反應普遍平靜。附近檔鋪店主陳太稱有留意相關報道，指不太擔心H9個案，直言平時較少到雞檔附近，反而憂慮個案令街市人流減少，影響生意。街坊陳女士稱沒有留意相關報道，她稱平時較少買活雞，加上向來有佩戴口罩到街市的習慣，做好防護措施，又指日常生活難以完全避免接觸病毒和細菌，故不太擔心。不過，攜同小孩的張女士表示，會提高警覺。她稱雖然不太擔心個案，但與小朋友跟雞檔保持距離，並佩戴口罩做好防護。

衞生署 : 現時毋須撲殺家禽

衞生署指，這宗個案涉及的病毒株，為低致病性的甲型禽流感H9病毒。綜合目前的流行病學及病毒學證據，H9禽流感病毒並未具備在人類之間作持續傳播的能力。因此中心評估該宗個案的發現並未改變現時的風險，本地禽流感出現大流行的風險仍維持在低水平，而政府「流感大流行應變計劃」的應變級別繼續維持在「戒備」級別。

根據現時的科學資料，H9病毒不會導致禽鳥死亡，而H9病毒亦沒有出現人傳人情況，故此現時毋須撲殺家禽。

發言人表示，衞生防護中心已聯同食環署及漁護署採取相應的防控措施，包括對與患者有密切接觸等人士進行醫學監測、流行病學調查和對相關環境進行消毒。

以往監測數據顯示，H9病毒不時會在本地家禽農場及零售街市的環境樣本中，被驗出呈陽性，反映這種病毒在本地家禽當中一直存在。中心現正為病人的病毒進行全基因排序及分析，以了解該病毒有否出現特殊的基因變異。

實習記者：歐翔泰

攝影：蘇正謙