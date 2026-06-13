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禽流感︱涉事禾輋街市雞檔如常營業 員工稱生意比平日少 街坊 : 會確保小朋友與雞檔保持距離

社會
更新時間：14:52 2026-06-13 HKT
發佈時間：14:52 2026-06-13 HKT

衛生署衛生防護中心昨日（12日）公布一宗兩歲男童感染甲型流感(H9)個案，病人情況穩定、輕微病徵。病人於潛伏期內曾兩度隨家人到訪沙田禾輋街市，期間在街市內一間售賣活雞的新鮮糧食店逗留，並觸摸雞檔周遭環境。星島記者今早（13日）到場視察，發現涉事雞檔仍如常營業及售賣活雞，間中有市民光顧，街市整體人流大致正常。

涉事禾輋街市雞檔如常營業  街坊稱會提高警覺

記者今早抵達禾輋街市，所見人流與平日相若，市民如常買餸。問及涉事雞檔生意額是否有所減少，職員稱比平日少，亦有顧客問起有關感染個案，以及是否一直都有做防護措施，職員回應稱「一直都有」，例如工作期間佩戴口罩及清潔等。衛生署衛生防護中表示，已聯同食物環境衛生署展開調查，並從涉事新鮮糧食店收集環境樣本，有關員工至今並無出現病徵。

對於今次個案，街市檔販及市民反應普遍平靜。附近檔鋪店主陳太稱有留意相關報道，指不太擔心H9個案，直言平時較少到雞檔附近，反而憂慮個案令街市人流減少，影響生意。街坊陳女士稱沒有留意相關報道，她稱平時較少買活雞，加上向來有佩戴口罩到街市的習慣，做好防護措施，又指日常生活難以完全避免接觸病毒和細菌，故不太擔心。不過，攜同小孩的張女士表示，會提高警覺。她稱雖然不太擔心個案，但與小朋友跟雞檔保持距離，並佩戴口罩做好防護。

衛生防護中心籲家長勿攜幼童接觸活禽

衛生防護中心指出，人類感染甲型流感(H9)病毒的途徑，主要透過直接接觸受感染的家禽，或間接接觸受家禽排泄物污染的環境。中心的流行病學調查顯示，病人曾到訪售賣活家禽的環境，不排除病人曾在街市間接接觸受家禽污染的環境而中招。

中心特別提醒，由於幼童的抵抗力較低及未有能力保持良好的手部衛生，加上身高較矮，容易接觸到街市的周邊環境，故有較大機會碰到家禽的排泄物或受污染的地方，呼籲家長避免帶同幼童前往售賣活家禽的地方。

實習記者：歐翔泰

攝影：蘇正謙

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