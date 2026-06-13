廣東省律師協會到訪香港律師會　深化粵港法律專業交流合作

第十七次粵港澳大灣區律師協會聯席會議於今日(13日)舉行。會議前夕，廣東省律師協會會長肖勝方率代表團昨日(12日)到訪香港律師會，並首次參觀律師會位於中環的新會址。是次到訪別具意義，標誌雙方在嶄新發展階段下進一步深化合作。

代表團獲香港律師會會長湯文龍、副會長余國堅及黃巧欣、理事暨大中華法律事務委員會副主席徐凱怡，以及理事暨理事會北京公務訪問工作小組主席趙彤接待。雙方在友好而務實的氣氛中展開深入交流。

湯文龍：香港律師見證並推動普通法制度在香港穩健發展

會面期間，湯文龍向肖勝方及代表團介紹香港法律界的歷史傳承與制度優勢。香港律師會成立於1907年，百多年來一直作為香港律師的專業團體及法定監管機構，見證並推動普通法制度在香港穩健發展。在「一國兩制」下，香港是國家境內唯一實行普通法的司法管轄區，並以中英雙語運作，在國際訴訟、跨境交易及爭議解決方面具獨特優勢。湯文龍亦分享律師會未來發展方向，包括持續提升專業水平與監管效能、善用法律科技、加強國際聯繫，以及進一步鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。

湯文龍同時介紹早前隨行政長官率團出訪中亞兩國的情況，分享香港法律專業在「一帶一路」倡議下所面對的新機遇，以及與當地法律團體建立聯繫、拓展合作空間的成果，為大灣區法律服務「走出去」提供寶貴經驗與前瞻視野。

交流環節中，雙方圍繞律師事務所管治、風險管理、紀律調查程序及專業彌償計劃等專業操守與合規相關議題進行務實討論，並就法律人才培養、調解發展、外地律師及律師行監管制度等範疇交換意見，促進制度互鑑與實務協同，為即將舉行的聯席會議凝聚共識、奠定基礎。

粵港澳大灣區律師協會聯席會議一直是三地法律專業深化交流、推動制度銜接及拓展跨境法律服務的重要平台。廣東省律師協會與香港律師會多年來保持緊密合作，透過聯席會議及常態化互訪，持續增進互信，推動區內法律服務高質量發展。

是次到訪不僅鞏固雙方合作基礎，更為大灣區法律專業融合發展注入新動力。展望未來，雙方將繼續秉持專業精神與開放態度，攜手推動區域法律協作邁向更高層次。