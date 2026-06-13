天文台｜黃色暴雨警告生效 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響

天文台早上5時發出黃色暴雨警告信號。

天文台凌晨7時10分指局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

過去一小時雨量圖

天文台凌晨4時15分發出特別天氣提示，指西南季候風會在今日（6月13日）逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日及星期一（6月14及15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

分區氣溫

九天天氣預報

驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。同時，一股偏南氣流正逐漸影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東南風，漸轉吹西南風，稍後高地間中吹強風。

展望明日及星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。

一道低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多。預料該低壓槽會在下週初至中期在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊。同時，受活躍西南季候風及高空擾動影響，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於下週後期向西伸展，接近週末廣東驟雨減少，天色好轉。