天文台早上5時發出黃色暴雨警告信號 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響

天文台早上5時發出黃色暴雨警告信號。

天文台凌晨4時30分發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

過去一小時雨量圖

天文台凌晨4時15分發出特別天氣提示，指西南季候風會在今日（6月13日）逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日及星期一（6月14及15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

分區氣溫

九天天氣預報

驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。同時，一股偏南氣流正逐漸影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。早晚驟雨較多及有幾陣雷暴，最低氣溫約27度。日間炎熱，最高氣溫約31度。吹和緩東南風，漸轉吹西南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。

展望星期日及星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。