羅淑佩一連兩晚出席文化活動 欣賞太空館光影騷及舞劇《白蛇》

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台發文表示，連續兩晚在尖沙咀出席康文署年度大型文化節目啟動活動。

羅淑佩指，周四（11日）於香港太空館參與「香港非遺月2026」亮點節目之一、香港賽馬會呈獻系列「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演。表演利用投射技術、多角度光影及沉浸式音效，呈現以馬為主題的約3分鐘光影作品，內容涵蓋歷史、藝術及非物質文化遺產元素，包括粵劇演員坐騎、吹糖馬及唐太宗「昭陵六駿」等。

她表示，光影表演將由即日至6月24日，每晚8時至10時持續上演，並誠意推薦市民到場觀賞。

羅淑佩周五（12日）則在香港文化中心出席「中華文化節」開幕演出，由上海大劇院帶來舞劇《白蛇》。她形容演出將傳統「白蛇傳」故事融入現代視角，舞蹈編排及演出水平均屬高水平，並獲在場嘉賓及觀眾一致好評。

她指「中華文化節」已正式展開，未來三個月將陸續上演多項中華文化藝術節目，邀請市民參與欣賞。