醫管局 : 確定明愛KOL女實習醫生涉一連串不當行為 今日已即時解僱

醫院管理局發言人今日（12日）就解僱一名實習醫生有以下聲明，指醫管局對醫生的專業操守、行為及紀律，有極高要求。該局堅持所有在公立醫院服務病人的醫生，必須醫術與醫德兼備，除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福𧘲、私隱、安全及服務作為最優先考慮。該局絕不容忍任何損害醫生專業操守的行為，不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

醫管局知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已採取行動成立調查委員會嚴肅跟進事件。委員會已經完成調查，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，醫管局今日已採取行動即時解僱該名實習醫生。



委員會在調查過程中，先後會見該名實習醫生及相關醫護人員，亦已詳細檢視不同的證據，包括臨床及電腦系統紀錄等。委員會認為，該名實習醫生涉及幾項嚴重的不當行為，包括︰

- 違反醫生應有專業操守及誠信；

- 對病人私隱及專業保密構成損害；及

- ⁠未有忠實依從指示履行醫療程序。



醫管局已經通知該名實習醫生解僱的決定，亦已知會有關大學醫學院作出相應跟進。醫管局會繼續調查事件，如確定有其他醫生涉及不當行為，醫管局必定會嚴肅處理，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全。



醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，並對有關行為予以嚴厲讉責。