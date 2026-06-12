機場保安犬隻小組成立五周年 20對「人狗拍檔」守護安全  兼任親善大使與旅客互動

機場保安有限公司今日( 12日 )於機場二號客運大樓，舉行機場保安犬隻行動小組成立五周年慶祝典禮，展示犬隻行動小組的發展歷程。行動小組於2021年成立，屬於警務處、海關及機場保安有限公司三方合作框架之下，搜索犬主要負責在機場非禁區範圍內巡邏，嗅查違禁品。

搜查犬十幾秒可排除行李隱患

機場保安有限公司行政總裁張德強表示，成立小組的初衷是提升機場保安，同時加強與市民及旅客的互動，在機場營造開心氣氛。他舉例，以往處理無人認領行李時，須送行李到檢查中心測試有否爆炸品，並要封鎖現場；現時只需讓搜索犬嗅聞，十幾秒即可解封，流程大為暢順。小組如今有20隻狗及20名領犬員，達到現階段目標，未來亦會審視情況，如有需要，或會再增添犬隻。他指，目前犬隻巡邏、人手巡邏及閉路電視三者相輔相成，幫助團隊管理機場保安。

對於新開放的二號客運大樓，張表示有少量增加人手，也有在一號客運大樓調動人手過來。技術方面，二號大樓使用的是最新安檢設施，目前所有在二號大樓營運的航空公司都已就位，雖然旅客有所增加，但整體運作都相當暢順。

分「on duty」與「pat me」兩種執勤模式

機場保安有限公司董事局主席盧偉國致辭時回顧，小組在新冠疫情嚴峻時期成立，當時外國運送犬隻入境面對重重困難，但團隊迎難而上，五年過去，犬隻行動小組一直肩負守護航空安全的重要使命，成績有目共睹。設施方面，犬舍面積增加一倍，體現小組對動物福祉的重視。同時，小組亦成功取得ISO9001執行管理體系認證，標誌團隊在制度化、標準化及持續改進方面邁上新台階。未來，他有信心小組會繼續秉持專業精神，與各合作部門深化交流與協作，攜手提升整體應對能力。

機管局行政總裁張李佳蕙介紹，犬隻有兩種執勤模式：身上寫有「on duty」時，會檢查旅客有無攜帶不妥物品；身上寫有「pat me」時，則歡迎旅客觸摸互動。她指出，領犬員與小狗同住，給予悉心照顧，小狗除了工作，亦有很多活動，例如不時會獲安排游泳等。

活動上，領犬員Mandy與史賓格獵犬Steve一同接受訪問。Mandy分享工作中最大的挑戰是體力，因為Steve精力旺盛，需要高強度運動。她提到，每隻小狗性格不同，領犬員需因應小狗的性格與牠建立關係。她與Steve一起工作了一年多，每日的工作除了在非禁區範圍巡邏外，也包括小狗的基本護理。她透露市民對Steve獨特的中分捲髮髮型格外感興趣，往往成為打開話題和互動的契機，反應十分良好。

記者：周育瑩

攝影：盧江球