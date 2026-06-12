世界盃2026｜黃埔天地設300吋巨屏免費直播 料增2至3成人流

四年一度的世界盃開鑼，黃埔天地即日起（6月12日至7月19日）於美食坊設置300吋巨型屏幕免費直播51場世界盃賽事，並引入北京清華大學加速進化K1人形機械人現場互動，預料可帶動人流及增加營業額。

由於時差問題，今屆賽事多於深夜及清晨開戰，直播時段覆蓋早上6時至凌晨2時。場內酒家將在指定賽事免費提供多款即製中式點心予球迷享用。

和記地產集團總經理（市場及租務部）何麗明表示，是次活動將AI及世界盃熱潮結合起來，同時讓市民接觸新科技，期望美食坊人流比平日增長2至3成。

顧客可與機械人現場交流球技

「黃埔天地 Robo Cup」 將於6月13日（星期六）及6月14日（星期日）舉行，參加者屆時可與加速進化K1人形機械人切磋球技，除此之外，機械人邪來亦潛藏不少技能，包括可演出已故巨星Michael Jackson的經典舞蹈。

實習記者、攝影：歐翔泰

