東九龍綠色集運下月招標 政府批馬游塘車廠、啟德等3幅住宅地作財務資助 冀2033年或之前通車

政府今日（12日）公布，行政長官會同行政會議已批准東九龍智慧綠色集體運輸系統的財務安排。由於東九龍項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值會少於預期的資本回報，政府將透過批出3幅主要作住宅用途的用地的物業發展權予未來的專營公司，為東九龍項目提供財務資助，以增加誘因，並提升項目所服務區域的發展與活力，從而增加系統的客流量。3幅用地為位於馬游塘的車廠用地、由啟德第3E區1號及2號用地組成的啟德用地，以及位於茶果嶺道鄰近觀塘道的茶果嶺道用地。

隨着行政長官會同行政會議批准項目的財務安排，政府計劃於今年7月就項目公開招標，並預計於明年批出合約，以期於2033年或之前通車。與啟德智慧綠色集體運輸系統項目的安排相若，東九龍項目會透過公開招標方式甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統，以充分利用私營機構的專業知識及融資能力。

政府將以私人協約方式及象徵式地價 向專營公司批出3幅用地

投標者須在其標書的財務建議書中建議一筆向政府支付的固定金額，作為標書的主要財務評審準則。政府將以私人協約方式及象徵式地價向透過公開招標甄選的專營公司批出上述3幅用地，同時專營公司須向政府支付其標書中訂定的固定金額。

預計東九龍項目落成後，由寶達／秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，較路面交通節省約一半時間。沿線將服務逾30萬居民，覆蓋超過40個屋邨及屋苑，以及超過50所主要醫療、社福設施／場地（包括醫療設施、長者服務、職業康復服務、殘疾人士康復服務和長者康復服務）和超過35所學校。

政府10多年前曾研究以重鐵接駁東九龍上坡地區，但因沿線地勢陡峭，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想，因而難以推進項目。透過科技賦能，政府利用爬坡力強、無需架空供電系統、車身輕巧及走線靈活的智慧綠色集體運輸系統，克服東九龍上坡地區複雜的地形限制。

在規劃初期，政府舉辦超過20場諮詢會及實地考察，聽取意見並優化方案。項目會為車站打造24小時的行人連接通道，並安裝共數十組扶手電梯及升降機，以增加便捷的上落坡途徑，有效提升社區連繋，便利長者及有需要人士無障礙出行，包括加強順安站與基督教聯合醫院的無障礙連繫。

在項目刊憲期間，擬議走線沒有收到任何公眾反對，並在去年8月獲運輸及物流局局長批准，足見項目一直獲得公眾和社區的廣泛支持。