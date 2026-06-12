「舖王」鄧成波3子同遭申請破產 其中孻仔鄧耀昇半年內第三度接呈請通知
更新時間：16:25 2026-06-12 HKT
發佈時間：16:25 2026-06-12 HKT
發佈時間：16:25 2026-06-12 HKT
已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需蝕賣套現。鄧成波兒子、陞域(控股)有限公司主席鄧耀昇連月遭債權人兩度入稟高等法院提出破產呈請，昨與二哥鄧耀文與四哥鄧耀邦再遭華僑銀行入稟高等法院提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，華僑銀行提出的破產呈請已排期於8月18日下午進行聆訊。
利盛發展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入稟高等法院向鄧耀昇（Tang Yiu Sing）提出破產呈請。案件將於6月23日提訊。
寶元財務有限公司(Bao Yuan Finance Limited)在2026年5月4日入稟高等法院申請鄧耀昇（Tang Yiu Sing）破產。案件將於6月30日提訊。
華僑銀行（香港）有限公司（OCBC Bank (Hong Kong) Limited）則在2026年6月11日入稟高等法院申請鄧耀昇（Tang Yiu Sing）、鄧耀文（Tang Yiu Man Raymond）及鄧耀邦（Tang Yiu Pong）破產。案件將於8月18日提訊。
案件編號：HCB2367/2026、HCB3037/2026、HCB4100/2026、HCB4103/2026、HCB4104/2026
法庭記者：劉曉曦
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2026-06-11 18:47 HKT