大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查

孔教學院大成何郭佩珍中學校長周啓廸，被指在畢業典禮等正式場合以粗鄙字眼形容學生，更涉嫌帶高中女學生前往酒吧，並恐嚇教職員。辦學團體孔教學院回覆《星島頭條》查詢時證實，於2026年6月10日收到相關投訴，目前已啟動教育局指引的內部機制處理。院方強調將秉持公平公正原則跟進，現階段不作評論。

遭指控粗言辱生 涉帶女學生赴酒吧及恐嚇教職員

有投訴指控孔教學院大成何郭佩珍中學校長周啓廸曾於畢業典禮等正式場合，公然以「做雞」等粗鄙字眼形容學生。此外，投訴亦指控周啓廸曾帶同高中女學生前往酒吧，並在日常學校管理中，頻繁使用「帶你坐花廳」等不當字眼恐嚇教職員。

孔教學院大成何郭佩珍中學校長周啓廸。網圖

辦學團體證實接獲投訴 啟動內部機制按程序調查

辦學團體孔教學院回覆查詢時表示，院方於2026年6月10日收到一名人士針對周啓廸的投訴信。在收到投訴信後，校方已立即啟動根據教育局指引設定的內部機制，並正按照既定程序進行跟進及處理。

孔教學院強調，由於已正式展開相關的調查工作，現階段不會就投訴信的內容作出任何評論。院方重申，將會秉持公平、公正的原則，按照教育局的相關指引、辦學團體以及學校的內部守則，作出適切的調查與跟進。院方同時指出，在調查完成並得出結論之前，認為任何人士均不應作出任何未經證實的假設、結論或揣測，並強調不樂見任何可能影響調查工作的行為。