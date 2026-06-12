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5歲童升降機內罵印傭扔玩具 六旬漢煩躁掌摑對方 認襲擊傷人判40小時社服令

社會
更新時間：12:15 2026-06-12 HKT
發佈時間：12:15 2026-06-12 HKT

今年初一名5歲男童在元朗Grand Yoho的電梯內不斷責罵印傭，六旬退休漢聞言感到煩躁，呼喝男童，男童還擊投擲玩具，六旬漢隨即掌摑男童。六旬漢早前承認1項襲擊致造成身體傷害罪，獲前立法會議員馬逢國、元朗區議員施駿興及程振明撰文求情。辯方引述感化官認為被告毋需感化，署理主任裁判官鄧少雄今早在屯門裁判法院判刑指出案中事主年僅5歲，終判處40小時社會服務令。

61歲退休人士駱錦明承認於2026年1月8日，在元朗朗日路9號Grand Yoho東翼66號電梯內襲擊男童X，因而對X造成身體傷害。辯方求情指感化報告內容正面，被告經此一役已上寶貴一課，以後會控制自己，承諾不再重犯，其妻兒亦相信自己。辯方另指報告認為被告沒有需要接受頻繁輔導，毋需感化，惟被告亦願意受罰。鄧官考慮到各項情況，指出案中事主年僅5歲，終判處40小時社會服務令。

案件編號：TMCC691/2026
法庭記者：陳子豪

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