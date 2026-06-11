「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演太空館外牆上演 羅淑佩：讓文化遺產以嶄新形式綻放異彩

​​​「香港非遺月2026」亮點節目之一，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，今日（11日）起至6月24日，每晚8時15分至10時於香港太空館標誌性的圓拱形牆身進行光影投射。今年適逢馬年，表演以「馬」為主題，首次匯聚康文署轄下博物館與馬相關的館藏和展品，以及天文和非物質文化遺產元素，交織一場貫穿古今的沉浸式光影盛宴。

羅淑佩：此新嘗試以光影藝術延續香港非遺月魅力

文體旅局局長羅淑佩在今晚（11日）舉行的開幕典禮致辭時表示，光影表演一連兩星期於旅遊熱點尖沙咀的香港太空館外牆上演，此項新嘗試以光影藝術延續香港非遺月的魅力，讓香港的文化遺產以嶄新形式綻放異彩。

「馬的文化意涵更延伸至宇宙，化為星宿，連結天地」

羅淑佩指，今次光影表演以「馬」為主題，結合博物館展品與非遺元素，呈現與馬相關的歷史文物、藝術珍品及科學知識，讓大家看到馬的意象如何啓迪藝術創作，透過書畫與文物展現其動靜皆宜的美感和深厚的人文寄託。同時，馬的形象亦融入傳統節慶、粵劇和吹糖技藝等非遺項目中，化為饒富生活趣味的視覺元素。

她又形容，馬的文化意涵更延伸至宇宙，化為星宿，連結天地，勾勒出跨越歷史、藝術、非遺與科學的光影旅程。她認為這些元素不但為光影表演注入豐富的文化內涵，也彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特優勢，讓市民與旅客從多角度認識中華文化的魅力，體現文體旅融合的發展方向。