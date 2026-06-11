太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
更新時間：18:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：17:34 2026-06-11 HKT
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太古城昨日（10日）有一對母女先後墮樓，12歲女童目睹48歲母親墮樓身亡，10小時後女童在同址墮樓輕生。勞福局長孫玉菡今日（12日）見記者時證實，女死者為社署社工，昨早身故後，女兒在家人陪同下有到醫院，醫生、護士和社工為她進行評估及檢查，最後容許在家人陪同下回到家中，現階段不宜作過多揣測。社署正全力支援有關家庭。
母女非社署跟進個案
社署署長杜永恒表示，代表社署向家屬致以最深切慰問，社工昨晚有家訪該父親，會提供全面情緒支援。被問到母女是否屬於社署跟進個案，杜表示「沒有特別個案」。
至於女童為何獲容許返回家中，孫玉菡強調，醫生、護士和社工有為女童進行專業判斷，認為情況容許女童在家人陪同下離開。
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