港珠澳大橋6.25推「無感e-道」 無須停步5秒即可過關 料5萬人合資格申請

入境處推出全新「無感e-道」，首個試點將於本月25日，於港珠澳大橋香港口岸離境大堂啟用。已登記市民可以全程無須停步、無需出示香港身份證或二維碼，體驗「無感通關」出境過程，全程僅需5秒。入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺表示，預計試點受惠人數有約5萬人，佔大橋口岸出入境人次的20%，料可有效達到分流作用，令整體口岸通關速度有所提升。他重申，處方冀透過試點收集更多數據，未來擬擴展到其他出入境的口岸。

「無感e-道」運用容貌識別及AI人工智能影像分析技術

柯重鈺今日（11日）表示，入境處一直不斷創新，致力運用先進科技提升出入境服務，讓市民和旅客可以享受更方便和快捷的通關體驗。他指，「無感e-道」運用容貌識別和AI人工智能影像分析技術，當使用人士通過「無感e-道」時，會進行身份辨認和核實，全程只需要5秒，且使用人士全程毋需停步，更不需要出示香港身份證或e-道二維碼。

研發費約600萬 精準度超過99%

柯重鈺指出，是次系統研發費約六百萬，當中包括容貌識別技術及AI影像分析兩大核心技術，系統精準度超過99%；通關速度由現時傳統「e-道」約8秒提升到5秒。他又指，保安是至關重要，如果有人衝閘，系統會自動識別，閘門會即時關閉；同時，每一條通道都會有專責人員監控運作，確保運作安全。

使用資格：90日內出入境10次

柯重鈺表示，凡11歲或以上的香港永久居民，只要於過去90日內使用港珠澳大橋香港口岸的旅檢大樓，出境或入境10次以上，便可從即日起透過入境處「非觸式e-道」流動應用程式進行登記，並在本月25日服務推出當日起，使用「無感e-道」。他指，試點規定使用資格必須90日內出入境10次以上，目的是希望針對經常使用口岸的人群收集更多數據，現時估算有5萬人合資格。他強調，處方收集足夠的數據後，將會積極研究擴展到其他出入境的管制站和其他使用人群。

入境處提醒，已登記的香港永久性居民在使用「無感e-道」時，仍須攜帶有效的香港身份證。此外，市民仍可選擇使用其他e-道或傳統櫃位辦理出入境檢查手續。

記者 趙克平

攝影 汪旭峰