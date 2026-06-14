父親節︱韓國藥劑師爸爸為妻來港 融入生活懂廣東話愛吃牛腩麵 變身街坊「Oppa」

來自韓國的李興洙（Lee Heungsoo）是藥劑師，也是三個兒子的爸爸。他在韓國認識香港妻子Joanne，為了解妻子的文化自學廣東話；為了陪伴思鄉的妻子回港定居，他備戰三年考獲香港藥劑師執照，成為首位從韓國來港、以專業資格認證途徑在港執業的藥劑師。

來港十年 愛看周星馳

來港十年，他早已是街坊眼中的「自己人」──愛吃牛腩麵和點心、愛看周星馳，操一口流利廣東話，更因韓劇熱潮被叔叔姨姨們親切喚作「Oppa」。父親節將至，他計劃與岳父同慶，兩位爸爸帶同家人共享大餐。

為愛移居香港 花三年備考藥劑師

李興洙與香港的緣分，始於一段跨文化愛情。他在韓國認識香港妻子Joanne，為更了解她，開始自學廣東話和中文。兩人婚後定居韓國，但Joanne思念家鄉，李興洙決定移居香港，深入了解香港藥劑師執業試安排後，先後花了三年時間備考，最終成為首位從韓國來港考牌執業的韓籍藥劑師。來港時他已育有兩名兒子，後來再添第三子，一家五口在香港落地生根。

2016年來港至今，李興洙早適應香港生活，他認為來港落戶的人才要適應新生活，願意融入的心態很重要，就如他平日喜歡吃牛腩麵和點心，喜歡看周星馳電影，能流利和街坊以廣東話談天問好，放假時則愛和家人遊走沙灘與郊野，猶如地道香港人。

李興洙大讚香港人友善包容，現於社區藥房工作的他，日常與街坊關係親近，近年韓劇在香港大受歡迎，街坊們發現身邊有這個韓國朋友一同生活都大感驚喜，他笑言不少街坊叔叔、姐姐都親切叫他「오빠（Oppa）」，令他深深感受到香港人的熱情。

談到三名和他長得酷似的兒子，李興洙笑言：「功課的事交給媽媽，我就負責帶他們出去玩！」他表示，兒子們平日說廣東話，回家就說英語和韓語，在學校則學習中文和英文，多元語言環境難不到他們；就讀中學的長子將面對揀科的重大決定，李興洙笑言會尊重兒子的想法，不會強求他步上自己的藥劑師之路，「最重要他開心」。

身為韓國人，李興洙希望兒子們雖在香港成長，仍能了解和珍惜韓國文化，故每年暑假都會帶孩子們回韓國住上一個月，與爺爺奶奶共聚。

「香港人很友善 願開口一定歡迎你」

近年香港政府積極在全球招攬人才，吸引更多專業人才落戶香港，長遠推動經濟發展。對於有意來港發展的韓國人才，李興洙有兩個衷心建議：第一，要學廣東話；第二，不要害怕與本地人溝通。「香港是一個很開放的城市，人很友善，只要你願意開口，他們一定歡迎你。」他又分享自己初學廣東話的趣事，坦言廣東話最難學的是聲調，最初幾個月根本分不清「多謝」和「唔該」的分別，後來終於摸索出心得：「有人送禮物或稱讚我時說『多謝』，有人為我服務就說『唔該』。」

展望下一個十年，李興洙希望創業，開一間融合韓國特色的藥房，為顧客帶來更多選擇，目前正積極物色志同道合的合作夥伴。今年父親節，他與岳父同為主角，和家人共享大餐。這位韓國爸爸說，香港給了他最想要的，一份喜歡的工作，和一個幸福的家。