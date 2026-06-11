新皇崗口岸｜內地官媒引消息：預計7月啟用 保安局 : 有待兩地政府進一步商討

新皇崗口岸的工程進度，備受深港兩地居民關注。廣東省委宣傳部主管媒體《21世紀經濟報道》，於昨日（6月10日）引述消息指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用，老口岸原地拆改重裝升級完畢，目前主體大樓已完工，各類通關設備正在調試中。

保安局 : 大樓主體結構施工建設已基本完成

保安局回覆《星島頭條》查詢時表示，新皇崗口岸聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成，港深雙方正以「同步施工」形式進行大樓內部工程，以及安裝所需設施。特區政府會繼續與深圳市政府保持緊密合作，積極落實各項籌備工作。至於口岸啓用安排和時間表，有待深港兩地政府進一步商討。

新皇崗口岸｜據悉主體大樓已完工

此外，官媒中央廣播電視總台旗下的《大灣區之聲》微信公眾號，同日也引述消息指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。

相關新聞：

新皇崗口岸聯檢大樓工程基本完成 通關縮至5分鐘 鄧炳強：兩地政府均盼盡早啟用

新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清

近期亦有消息指出，該24小時通關的陸路口岸，預計最快7月底試行，此口岸會將過關時間大幅縮短至5分鐘，出關後亦可乘地鐵直達深圳萬象食家、福田水圍夜市等熱門吃喝玩樂景點。

而在「一地兩檢」下，香港的本地公共交通工具可直接抵達聯檢大樓內的公共運輸交匯處，提供「點對點」的直達便利。運輸署擬開辦往來新皇崗口岸及多區的4條全新專營巴士路線，屆時「皇巴」服務亦會取消。