博愛醫院醫療事故｜婦人被誤驗出癌細胞後遭切除子宮 入稟向醫管局索賠

博愛醫院前年承認為59歲婦人抽取子宮活組織化驗時，混雜另一位確診癌症病人的活組織細胞，錯誤診斷婦人患子宮內膜癌，亦錯誤建議她切除子宮、輸卵管、卵巢及盆腔淋巴組織，覆檢後發現她並無患癌，公開向病人及家屬道歉。婦人昨入稟高等法院向醫院管理局索賠人身傷害及損失，惟未列出索償金額。根據司法機構網站顯示，案件已排期在11月27日進行核對列表審核聆訊。

原告為TO YING TAI，被告為醫院管理局（HOSPITAL AUTHORITY）。原告在入稟狀指，原告約於2024年1月5日在博愛醫院進行的子宮組織活檢時，因醫院管理局或其僱員疏忽或遺漏，錯誤診斷她患高分化漿液性上皮性卵巢癌或子宮內膜癌，醫院約於2024年1月24日作出錯誤的醫療建議，令原告於2024年2月26日在屯門醫院接受手術，切除子宮、雙側輸卵管、雙側卵巢及盆腔淋巴組織，因而蒙受人身傷害及損失，遂向醫院管理局追討賠償。

根據過往報道顯示，59歲女病人因停經後陰道出血，到博愛醫院抽取子宮活組織化驗，其後收到確診患癌報告，遂被安排接受手術，切除子宮、輸卵管、卵巢及盆腔淋巴組織。醫院覆檢時才發現她的組織樣本中並無癌細胞，當時樣本混雜了一位71歲患癌病人的活組織細胞，導致化驗結果出錯。根源分析委員會調查後確認，職員在實驗室工作枱上處理患癌病人的樣本時，把部分微細樣本組織濺到女病人的樣本器皿。

案件編號：HCPI109/2026

法庭記者：劉曉曦