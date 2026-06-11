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天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大

社會
更新時間：12:30 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:30 2026-06-11 HKT

繼周一（8日）本港迎來今年首個黑雨，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，為該區帶來幾陣驟雨，一道低壓槽亦會在周末期間逐漸靠近華南沿岸，加上活躍西南季候風及高空擾動的影響，天文台預測未來9日都有雨勢影響，持續為本港帶來不穩定天氣。根據九天天氣預報，本港未來9日都有雨，周末至下周初間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，至下周五（19日）天氣好轉，日間部分時間天色明朗。

天文台預測今日（11日）下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣微雨，風勢方面吹和緩東至東北風。

九天天氣預報顯示，偏東氣流會在明日（12日）為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，而低壓區會為台灣附近帶來不穩定天氣。此外，一道低壓槽會在周末期間逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多，加上活躍西南季候風及高空擾動的影響，下周初至中期華南地區及南海北部間中有大驟雨及狂風雷暴。

展望明日有幾陣驟雨，星期六（13日）稍後時間驟雨將會增多，星期日至星期二（14日至16日）雨勢會明顯增強，並有狂風雷暴。

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