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8旬翁自認鹹濕四度非禮7歲孫女 曾指插私處下體磨陰 女童上性教育課始知遭性侵

社會
更新時間：12:13 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:13 2026-06-11 HKT

7歲女童就讀幼稚園高班至小二期間，先後至少4次遭80歲祖父非禮私處，直至去年向社工揭發事件後報警。祖父今於區域法院承認4項猥褻侵犯罪，案情指他藉按摩為由非禮孫女私處，曾指插和用下體磨擦孫女私處，孫女感到撕裂般痛楚；他另曾替孫女洗澡期間非禮她私處，多達10次以上。法官李慶年押後案件至7月3日判刑，以待索取精神和心理報告，期間被告須還押。

借口按摩觸摸及指插私處並下體磨陰

被告姓名以L.M.K.作代號，他承認於2016年9月1日與2019年7月31日之間，分別4次在牛頭角某單位猥褻侵犯當時7歲女童X。

案情指，X就讀幼稚園高班至小二期間，由於父母須上班，她放學後便會前往被告家中。她在祖父母的床上看YouTube期間，被告突發進房及提議給X按摩。被告叫X脫去衣服，他最初僅按摩X的小腿，但雙手漸漸向上移，最後摸到X私處。被告曾指插X私處，令X感到撕裂般痛楚，被告又曾用下體磨擦X私處約5分鐘。X以為這樣按摩是正常，故沒有叫被告停止，類似事件曾發生約3次。

被告給X洗澡時也曾非禮X，他給X抹乾身體時，X感覺到被告故意用手觸摸她私處，為時約一分鐘；類似事件發生逾10次以上。

女童上性教育課始知原來多次受祖父性侵

X在小五上性教育課時，發現被告行為是「性騷擾」。她覺得奇怪，不知道被告為何會這樣做，她覺得噁心，但從沒有把事件告訴任何人。

及至去年2月7日早上，母親Y叫醒X上學，但X情緒低落及不想上學，追問下X透露被告給她按摩期間曾非禮她私處，其後更哭起來，當時Y便抱緊X，沒有追問下去；X後來向駐校社工揭露事件及報警。

被告被捕稱「一時鹹濕」及壓力大而犯案

去年3月13日，被告被捕，警誡下他承認「我一時鹹濕，所以用手摸同用手指插孫女陰部，又用陰莖磨孫女嘅陰部，我依家知錯啦」，他又稱因壓力大而犯案，感到羞愧；他否認在替孫女洗澡時非禮她，稱為她抹身時觸碰到私處，但並非故意。

李官今押後判刑，以待索取精神和心理報告，評估被告是否患精神疾病或有孌童癖，以及其重犯風險及對社會危害性。李官亦擬索取事主創傷報告，但控方透露事主家屬不願事主再憶起事件，故李官不索取相關報告。案件押後至7月3日判刑，期間被告須還押。

案件編號：DCCC1190/2025
法庭記者：王仁昌

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