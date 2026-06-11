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縱火損壞醫務中心牆壁 躁鬱症文書主任被判2個月醫院令

社會
更新時間：11:35 2026-06-11 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-11 HKT

37歲助理文書主任今年3月縱火損壞醫務中心牆壁，他早前承認縱火罪，還押至今早於東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉表示本案由精神病引致，慶幸無人受傷，雖不是大範圍易燃情況，惟仍造成他人驚恐。張官認為醫院令可助被告重新做人，終判處2個月醫院令。

官：醫院令可助重新做人

辯方求情引述精神科報告，指被告的躁鬱症病情有改善，但仍需精神科治療，望法庭判處醫院令。張官指一旦火勢蔓延將導致嚴重傷害，幸好無人受傷，最後亦非大範圍易燃的情況，但仍造成他人驚恐。張官認為被告若無患病應不會犯案，醫院令可助被告重新做人，終判處2個月醫院令。

被告陳嘉誠，早前承認於2026年3月17日，在中環德輔道中19號環球大廈1203室思健醫務中心，無合法辯解而用火損壞厲於思健醫務所有限公司的牆壁，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。法庭早前下令被告賠償2000元予受害公司。

案件編號：ESCC706/2026
法庭記者：雷璟怡

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