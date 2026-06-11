疲勞駕駛︱新購巴士強制裝司機監測系統 議員憂技術未成熟 頻繁誤鳴變「狼來了」

近月發生多宗巴士交通意外，懷疑涉事司機疲勞駕駛肇禍。運輸署計劃由今年7月起，透過專營權協議規定所有新購專營巴士必須安裝司機狀態監察系統，有需要時向司機發出警示。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（11日）在電台節目表示，若要全面強制私家車或其他商用車輛安裝，市面上必須先有一套具說服力、效果良好且不滋擾司機的合適系統，以免系統出現誤判。

系統未夠聰明 轉頭望鏡或誤鳴

他認為，疲勞駕駛只是交通意外的其中一個成因，司機注意力不集中及路面警示不足亦可能導致交通意外。他又指，暫時未見到有關系統的評估報告，但現時部分監察系統未夠「聰明」，容易出現誤判，例如當司機轉頭望倒後鏡或準備切線時，系統便可能發出聲音或座椅震動警示，這種頻繁的誤鳴不僅對滋擾駕駛者，更可能令司機煩躁及習以為常，最終忽略警示，甚至索性將系統關閉。

陳恒鑌強調，路面提示及警示等，不是越多越好，安裝了系統也並非萬事大吉，它只是一個輔助功能，路面設施的配合亦很重要。就目前所見及曾測試的系統而言，陳恒鑌感覺一般，指若要全面強制私家車或其他商用車輛安裝，市面上必須先有一套具說服力、效果良好且不滋擾的合適系統。

他建議政府優化道路工程的防護措施，例如引入自動擺放雪糕筒系統，取代人手擺放；提早於200米外設置交通意外或壞車警示牌；改善箭咀車燈號設計，增加黃燈以外的顏色識別，以提高警示作用。

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倡系統連接後台實時干預

汽車高級駕駛協會主席江日雄在同一節目上對系統技術表示樂觀，指相關監察系統推出市面已有數年，不斷微調及優化下，基本上已達相當成熟程度。不過他承認，由於香港交通環境較外國頻密，跟車距離較近，系統確實需要因應本地情況作適當微調，例如將警示門檻放寬至司機轉頭3、4次才發出提示，以減少誤鳴，因此要不斷作出測試。

針對警示可能被忽略的問題，江日雄認為，系統未來的發展方向應與後台控制室結合。當系統偵測到司機疲勞，控制室能即時接收訊息，並透過致電司機或在儀錶板發出蜂鳴聲作出直接干預，甚至指示司機將車輛駛至下一個站點休息。他透露，目前已有部分大型私家巴士車隊為過半車輛安裝類似系統，成功令交通意外率減低約一成，成效顯著。

除了監察司機疲勞駕駛，預防車輛碰撞亦是關鍵。江日雄提到，歐洲已規定私家車必須安裝防追尾系統，鑑於本港近期發生多宗巴士猛撞前方貨車或箭咀車車尾的嚴重意外，他強烈建議為載客商用車引入防追尾技術，減少因疲勞駕駛而導致的意外。並呼籲當局應探討限制私家巴士、小巴、的士及網約車司機的駕駛時數。他又認為，強制安裝監測系統，可循序漸進擴至其他私家車或商用車，如由載客商用車先行。

建議引入自動擺放雪糕筒科技

立法會交通事務委員會委員莊豪鋒亦在節目中，促請政府除新購專營巴士外，亦為舊有巴士訂立明確安裝時間表，並認為由工程人員人手擺放雪糕桶極度危險，建議引入自動擺放擺放雪糕筒科技，如自動機械人或自動放雪糕筒車 ；及科學化設定緩衝距離，根據物理計算，巴士限速70公里，結合司機約2秒多的反應時間及安全剎車距離，建議在工程車後方約100米開始擺放雪糕筒，讓司機有足夠的剎車緩衝區，安全地煞停車，又不會過度封路影響交通。