每日雜誌｜觀塘市中心改道 車流死結待疏導 裕民坊及同仁街6．28起封閉 21條路線受影響

為配合市建局「觀塘市中心2.0」項目最後一期發展的地下管線改道工程，裕民坊及同仁街的行車道將於本月28日凌晨零時起封閉；受影響的18條巴士路線、2條小巴路線及以裕民坊為終站的跨境巴士將會改道。有巴士工會及公共交通關注團體指出，目前物華街及協和街一帶於繁忙時間經常出現「車龍」，擔憂日後多條巴士路線改道至上述路段，或加劇交通擠塞問題，促請當局密切監察實施後的情況。市建局回覆指，有關改道安排不會對區內交通造成重大影響，未來會適當調節交通燈號及增設巴士專用線，以紓緩交通壓力。

受影響的18條巴士路線、2條小巴路線及以裕民坊為終站的跨境巴士將會改道。 市建局網站

裕民坊公共運輸交匯處出入口處，有市民冒險走出馬路。

根據市建局公布的資料，將有7條巴士路線改道物華街；6條巴士及2條小巴路線改道協和街；1條巴士路線改道觀塘駿業里；另外4條巴士路線及跨境巴士將遷入裕民坊公共運輸交匯處。

記者日前於早上繁忙時間到物華街、協和街及康寧道觀察，現場所見車流密集。有巴士被堵於裕民坊公共運輸交匯處出口，等候近5分鐘仍未能駛出；每當有巴士轉彎駛入總站，後方亦很快形成「車龍」。此外，物華街往協和街方向路段，有非緊急救護車停泊，駛經車輛只能使用餘下一條行車線通過；協和街轉入物華街方向，亦有校巴短暫停留接載學童。

早上繁忙時間，物華街出現「車龍」。

繁忙時間，觀塘道與康寧道交界因車流過多，行車較緩慢。

非繁忙時間，觀塘迴旋處往協和街方向仍出現「車龍」。

對改道安排，乘搭九巴89線的市民陳先生表示，對部分新站選址有所保留，現時多條路線的小巴均會駛經物華街，受康寧道交通燈號的影響，「車流可能會倒灌回協和街。」他提到，若日後再增加多條巴士路線，恐加劇塞車問題，並指政府近年規劃欠考量，令觀塘交通問題長期未能解決，「巴士本來可以很快（去到不同地方），但現在不是塞車，就是繞路。」

改道措施對巴士服務的影響亦備受關注。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，前線車長對新措施仍有一定憂慮，包括擔心交通擠塞導致班次延誤，增加脫班風險。他指出，由於部分路線需經康寧道前往牛頭角道，以銜接原有行車路線，無法改道至觀塘道，再加上私家車、校巴等車流，預計月底封路後，物華街及康寧道一帶將成為交通擠塞的「重災區」。

黎兆聰解釋指，康寧道與物華街交界的車流向來繁忙，「即使物華街亮起綠燈，康寧道下山的車輛也會堵塞路口，每次轉燈只能過3、4輛車。」他認為相關路段未必能完全消化新增車流，日後巴士可能需等候5至10分鐘才能通過，期望運輸署及巴士公司密切監察情況，包括檢視繁忙時間的交通安排等。

有跨境巴士停泊在裕民坊，等候進入裕民坊公共運輸交匯處上客。

違泊嚴重 巴士難以「埋站」

香港公共交通智庫幹事陳迪遙亦指出，物華街從四線單向行車改為雙線雙向後，已加重康寧道的塞車問題，「車龍」甚至可延伸至港鐵牛頭角站；該路段亦長期有貨車上落貨物、私家車違泊等問題，巴士難以「埋站」，「已經引致到警方要加強執法的問題。」

陳迪遙直言，較擔心9月開學後的情況，屆時早上巴士、校巴、家長接送車輛，以及前往基督教聯合醫院的小巴將同時擠進協和街一帶，不排除擠塞情況蔓延至觀塘道。

此外，他提到，跨境巴士目前主要停泊在裕民坊，接近出發時間才會駛進裕民坊公共運輸交匯處；裕民坊封閉後，跨境巴士或會違泊在附近路段，變相阻塞車路。

香港公共交通智庫幹事陳迪遙希望政府加強打擊違泊，以紓緩交通壓力。

陳迪遙指，若有關路段一旦發生交通意外、車輛故障或燈號失衡，均可能導致嚴重擠塞，「如果巴士服務受影響，只會加劇流失乘客」，引致越來越多市民選擇鐵路，巴士公司或會加價或縮減班次，不利整體公共運輸發展。他希望政府加強打擊違例泊車問題，避免情況惡化。

觀塘道迴旋處車流密集。

除了車流死結，改道後的人流安全亦引發討論。市民陳先生直言，由小巴總站到物華街麥當勞對出的路段並不算寬闊，「如果突然之間許多人一起在那個位置等巴士，是比較擁擠的。」經常到物華街買菜的游女士認為，巴士站遷往物華街並不方便，繁忙時間候車人流或會阻礙出入。

觀塘區議員張培剛表示，不少居民習慣在裕民坊及同仁街一帶乘搭巴士和的士，對即將實施的新交通安排難免感到擔憂，「有些路線要進入到商場內上落，市民需要時間適應和習慣。」惟他認同，重建工作應盡快展開，「該片土地已丟空多年。」

觀塘區議員張培剛表示，部分居民對新的交通安排感到擔憂。

張指出，區議會曾向當局建議，希望施工期間盡量便利居民出行，包括在工地中間增設行人通道，最終獲採納，「起碼有一兩條通道讓大家可以直接過去，不用繞到旁邊的行人路。」不過他坦言，物華街及協和街的候車位置空間有限，未來不排除出現擠逼情況。

市建局：行人路分別闊5米及3.5米

市建局回覆查詢指時強調，早於今年1月已委託獨立交通顧問，在項目範圍內的主要道路，包括觀塘道、協和街、物華街及康寧道一帶，進行詳細的交通影響評估，結果顯示有關改道安排不會對區內交通造成重大影響。

針對市民對候車空間狹窄的擔憂，市建局指，位於物華街及協和街的新巴士站和小巴站，其行人路分別闊約5米及3.5米，有充足空間供乘客候車及行人通行。此外，局方亦將在同仁街通往協和街之間，增設一條臨時行人路，方便市民前往新車站，亦可為市民提供額外的候車空間。

此外，協和街南行與物華街交界處亦會增設巴士專用線，方便巴士右轉入物華街，從而減輕開源道迴旋處的交通壓力。市建局指，4月下旬已與巴士營辦商進行運作測試，結果顯示在相關安排下，該處交通保持暢順，局方會與相關部門密切留意封路後的情況，如有需要會適時作出調整安排。

運輸署亦表示，協和街近裕民坊小巴總站出入口處的交通燈號，將於封路後進行優化，容許小巴由總站直接右轉往協和街南行，有助縮短部分小巴路線的行程時間。市建局工程團隊將在周邊道路豎立適當的交通改道指示牌，警方亦會在封路初期加強交通管理。

及早檢視整體交通規劃 提升道路暢達性

地下管線改道工程即將展開，有公共交通關注團體指出，隨着安達臣道等新發展區人口持續增加，政府應及早檢視整體交通規劃。

香港公共交通智庫幹事陳迪遙指出，安達臣道發展計劃將為觀塘區帶來大量人口，預計交通需求會持續上升。他建議當局及早檢視觀塘區整體交通規劃，以免對市民出行造成更大影響。

觀塘區議員張培剛亦表示，區議會一直希望藉重建契機改善觀塘區交通，例如研究增加附近的行車線，提升道路暢達性，亦多次提出擴建港鐵觀塘站，以紓緩區內交通壓力。

談及觀塘區整體重建前景，張培剛認為，市建局目前正進行的地下管線改道工程，將有助未來發展商接手後加快推進項目。至於能否吸引發展商參與，他表示難以預測，「發展商始終是做生意，很視乎整體市場環境。」不過他指出，裕民坊地皮位處觀塘的核心地段，對項目前景仍有信心。

記者：潘明卉