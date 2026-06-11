Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 日間部分時間天色明朗 最高氣溫約29度

社會
更新時間：06:27 2026-06-11 HKT
發佈時間：06:27 2026-06-11 HKT

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，位於南海北部的低壓區正為該區帶來驟雨及雷暴。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約29度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。

展望明日有幾陣驟雨。星期六天氣漸轉不穩定，隨後兩三日部分地區雨勢較大及有雷暴。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區大致多雲，亦有幾陣驟雨。同時，一個低壓區會為南海北部帶來不穩定天氣。受活躍西南季候風及高空擾動影響，週末至下週中期華南地區間中有大驟雨及狂風雷暴。

最Hit
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
9小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
15小時前
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
影視圈
15小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
旅遊
16小時前
滙豐股價單日急跌逾4% 受累兩大負面因素夾擊
滙豐股價單日急跌逾4% 受累兩大負面因素夾擊
股市
14小時前
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
影視圈
13小時前
百佳超市大派$20現金券！6月限定 簡單2步領券即享
百佳超市大派$20現金券！6月限定 簡單2步領券即享
生活百科
15小時前
太古城。資料圖片
太古城財困男墮樓 倒斃平台
突發
2026-06-08 13:59 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT