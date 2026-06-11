天文台｜大致多雲 日間部分時間天色明朗 最高氣溫約29度
更新時間：06:27 2026-06-11 HKT
發佈時間：06:27 2026-06-11 HKT
發佈時間：06:27 2026-06-11 HKT
一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，位於南海北部的低壓區正為該區帶來驟雨及雷暴。
本港地區今日天氣預測，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約29度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。
展望明日有幾陣驟雨。星期六天氣漸轉不穩定，隨後兩三日部分地區雨勢較大及有雷暴。
偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區大致多雲，亦有幾陣驟雨。同時，一個低壓區會為南海北部帶來不穩定天氣。受活躍西南季候風及高空擾動影響，週末至下週中期華南地區間中有大驟雨及狂風雷暴。
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