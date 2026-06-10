宏福苑大火｜鴻毅及宏業被起訴 政府與市建局為受影響業主提供過渡支援及寬限驗樓期限

警方及廉政公署於今日（10日）較早前表示，正式落案起訴鴻毅建築師有限公司（鴻毅）和宏業建築工程有限公司（宏業）及在宏福苑大維修工程期間擔當不同角色的7名人士。政府理解現時有部分大廈及屋苑聘用了這兩家公司為其大廈維修工程顧問或承建商。由於涉事人士和公司已無法繼續履行工程職責，政府正按不同情況，提供適切支援，協助業主跟進相關工程。包括為約37個合資格個案提供免費「過渡」服務，協助聘請獨立工程評估顧問，並寬容處理相關強制驗樓期限。

市建局提供免費「過渡」服務

​​就原聘用了鴻毅為維修顧問並已有承建商展開維修工程的業主，巿建局昨日（9日）公布，將為約37個接受了市建局的樓宇維修資助或支援服務的個案提供免費「過渡」服務，協助聘請「獨立工程評估顧問」，在短期內盡快作出第三方評估，釐清已完工但有待支付的工程費用，讓法團／業主向承建商支付，以及進行草擬聘用新維修工程顧問標書的工作。至於有數個個案雖並非市建局原客戶，市建局亦可以收費形式提供此「過渡」協助。

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政府發布終止顧問合約指引

至於已聘請鴻毅為顧問但尚未與承建商簽訂工程合約的個案，業主應先行終止與鴻毅的合約，稍後再考慮透過政府及市建局部署推出的「加強版招標妥」聘用新維修顧問公司。就此，為方便業主終止鴻毅的顧問服務，在徵詢市建局及測量師學會後，發展局已整理了一份可供法團參考的資料，就終止鴻毅顧問服務及後續事宜提供意見。各區民政事務處（民政處）會透過其地區網絡與受影響的法團或業主聯絡，提供相關參考資料，並按需要安排市建局及測量師學會向這些法團或業主講解。

屋宇署寬容處理驗樓期限

​​另外，就已聘請宏業為承建商而其顧問並非鴻毅的個案，由於這些維修工程已聘用合資格的工程顧問，工程顧問有責任協助業主監督承建商的工作及處理中途工程出現的問題。因此，業主應與其工程顧問商討處理方法，包括終止與宏業相關的現有建築工程合約，並按情況徵詢法律意見。各區民政處會繼續透過其地區網絡與受影響的法團／業主聯絡，提供適切支援。

​​如相關樓宇獲發涉及強制驗樓通知而遵辦期已經或短期內屆滿，屋宇署會合理地作寬容處理。

​​另外，發展局發言人表示，屋宇署於本年二月已將宏業從註冊一般建築承建商名冊中移除，但除名安排不會免除宏業及相關人士在《建築物條例》下須負的刑責。對於違反該條例的承建商、註冊檢驗人員和其他涉事人，屋宇署會因應調查結果根據該條例另行作出檢控和懲處。