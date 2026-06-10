「滙映山頂」光影匯演周六登場 3D光雕投影凌霄閣 為期一年

山頂纜車聯同滙豐保險推出的嶄新光影匯演「匯映山頂」，將於本周六（13日）起在太平山頂凌霄閣正式上演。匯演為期一年，每晚7時半開始，每小時一場、合共三場，每場長約10分鐘，免費供市民及遊客觀賞。

滙豐獅子Stephen、Stitt及「Peak仔」 化身欖球運動員及李小龍造型

匯演運用了大型光雕投影技術，以凌霄閣外牆為畫布，投影面積達1,500平方米。畫面揉合香港標誌性景點、文化遺產、美食場景及體育盛事，包括霓虹招牌、港式茶餐廳、啟德體育園、維港景色及大坑舞火龍等。滙豐獅子角色Stephen、Stitt及山頂纜車全新角色「Peak仔」更會穿梭其中，化身欖球運動員及李小龍造型，帶領觀眾感受香港活力。

技術團隊表示，項目籌備歷時半年，進行精密測量及投影系統校準，並訂製具溫度與濕度控制的戶外防護裝置，以克服山頂多變天氣。匯演採用最新媒體伺服器技術，實現圖像與影像無縫融合，並以光雕投影取代傳統燈泡，節省超過75%電力消耗，兼顧視覺震撼與環保效益。

今晚（10日）舉行的開幕禮上，署理旅遊事務專員朱瑞雯致辭時指出，旅客旅遊模式轉變，景點須持續打造獨特的香港體驗，今次合作體現私人企業參與推動旅遊發展。滙豐保險（香港及澳門）行政總裁曾珮珊表示，期望透過匯演呈現香港故事，帶來沉浸式體驗，涵蓋城市地標、傳統文化、日常生活及體育盛事。

主辦方期望，這項全港最高的立體光影盛宴能為香港夜間旅遊注入全新亮點，推動夜間經濟復甦，並進一步鞏固香港在國際層面的高端品牌形象。市民及遊客可於每晚登上太平山頂，親身感受這場結合科技、文化與環保的光影之旅。

攝影：吳艷玲