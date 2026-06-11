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世界盃2026｜酒吧業指矚目賽事生意或增兩成 茶餐廳嫌轉播費高不直播

社會
更新時間：07:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-11 HKT

由美國、墨西哥、加拿大合辦的世界盃2026（World Cup 2026）揭幕戰將於香港時間明天( 12日 )凌晨3時在墨西哥城（Mexico City）舉行，由東道主墨西哥迎戰南非，首場開幕禮會在賽前90分鐘(香港時間6月12日凌晨1時半)開始，全世界球迷引頸以待。不過，由於大部分賽事在香港時間凌晨至早上展開，有酒吧業界指出，開賽時間對酒吧生意構成挑戰，但預計進入關鍵賽事階段後，個別日子的生意額或比平日上升兩成；有餐飲業界指出，往屆有不少茶餐廳轉播球賽，惟本屆賽事轉播權費用動輒數萬元，開賽時間較難吸引大量客人光顧，故此難以回本，多數不會購入轉播權。

開賽時間成酒吧挑戰  料關鍵賽事生意額或升兩成

蘭桂坊協會總監張素媚表示，世界盃大部分賽事在香港時間凌晨或早上舉行，對酒吧生意構成挑戰，然而世界盃為球壇盛事，且蘭桂坊的聚腳效應仍存在，預計進入關鍵賽事階段後，個別日子生意額可能較平日有2成或以上提升，實際增幅視乎賽程及整體消費氣氛而定。

為應對凌晨賽事帶來的入座壓力，她說各會員酒吧及餐廳將推出分時段優惠，其中歡樂時光優惠針對傍晚至晚間的客群，提供啤酒、雞尾酒、紅白酒暢飲等活動；睇波小食組合/晚餐精選則讓顧客欣賞球賽前享用划算的晚餐組合；深夜特惠是就凌晨賽事提供限定飲品及小食折扣，期望留住忠實球迷。

將於指定周五及周六晚安排宣傳大使 與顧客互動

她續指，協會將於指定周五及周六晚上安排宣傳大使於區內與顧客互動、玩遊戲，送出世界盃紀念禮品，並於7月中舉辦為期兩天的「足球狂歡派對」，屆時將有花式足球表演、攤位遊戲等，客人可品嚐阿根廷、巴西、法國等足球強國的街頭特色小食與飲品。

香港餐旅業協會主席梁熙表示，世界盃畢竟是盛事，酒吧業界仍透過歡樂時光優惠、穿球衣享折扣或賽前打氣活動等方式營造氣氛，期望帶動消費。不過，他相信很多茶餐廳為保持翻枱率，不希望客人「坐一晚睇波」，且轉播權費用動輒由數萬元至數十萬元不等，若最終只有寥寥數名球迷到場，加上人工及水電成本，難以回本，故此多數不會購入轉播權。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指出，凌晨或早上開賽對酒樓生意弊多於利，預料世界盃舉行期間客量更少，因為市民多選擇在家觀看，「睇完波、食埋早餐先出門」。他以自身為例，作為球迷亦不會早上特地到茶餐廳睇波，寧願在家中觀看。

他憶述，酒樓曾於2002年投資轉播世界盃，當時時段合適，帶動不少生意，但現時轉播成本較高，且預計效果近乎零，故不購買轉播權。

記者 蔡思宇
 

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