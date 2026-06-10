郊野公園及海岸公園委員會支持橋咀洲珊瑚區定為海岸公園 爭取2027年中完成

隨遊客旅遊模式轉變，近年內地長假期內地客均「逼爆」西貢等熱門郊遊景點。由於橋咀洲的東部和西部有大片的珊瑚群落，海洋生態價值高，漁護署建議將橋咀洲兩側的珊瑚區指定為海岸公園。郊野公園及海岸公園委員會今日舉行會議，全體委員一致支持相關建議。委員會指，相關方案既能保護橋咀島高生態價值的珊瑚群落，又能兼顧水上活動使用者的需要，屬可行安排。

遊客缺乏保育意識 委員會研於小紅書微信推保育資訊

委員會表示，橋咀洲珊瑚覆蓋率高，海洋生物種類繁多，大片珊瑚群落遍布西部和東部，部分區域珊瑚覆蓋率超過七成。關於有環團質疑海岸公園範圍僅涵蓋橋咀洲西部和東部，令保育力度大打折扣。委員會回應指，珊瑚普查顯示，大片珊瑚群落集中於島西及島東，珊瑚密集區已全部納入規劃。

另外，關於橋咀島為小紅書熱門打卡點，但不少遊客缺乏保育意識。委員會表示，正研究與小紅書合作推送保育資訊，亦會在微信等平台持續發布科普內容，提醒遊客勿捕捉或帶走海洋生物。部分親子遊內容仍鼓勵小童在海邊撿拾生物，反映公眾教育仍有不足，需加強宣傳。

遊客踐踏及採集對環境構威脅 擬劃設63公頃保護範圍

漁護署表示，近期橋咀洲遊客人數急增，部分遊客進行不當的海上康樂活動，對區內珊瑚生態系統構成威脅。未受規管的遊客活動，尤其是在連島沙洲附近的淺水區進行的活動，可能會因遊客踐踏、船隻拋錨和各種形式的接觸而增加對珊瑚的損害。此外，遊客在沿岸採集海洋生物和滋擾生境也對海洋生態系統造成損害。

為保護和管理橋咀洲敏感的海洋生境，署方建議將橋咀洲東西兩側的珊瑚區(包括連島沙洲)指定為海岸公園。連島沙洲旁未命名的海灘及其附近海域亦會納入擬議海岸公園範圍，以便進行更妥善的管理，並作為推廣負責任的海上康樂活動的地點。擬議橋咀洲海岸公園面積約63公頃(橋咀洲西側約54萬平方米；橋咀洲東側約9萬平方米)。

署方已於上月展開公眾諮詢，此外，署方會就初步建議書連地圖徵詢其他相關政府政策局／部門的意見，並會在考慮公眾諮詢所得的意見和建議後，修訂擬議橋咀洲海岸公園的未定案地圖和管理計劃，再諮詢郊野公園及海岸公園委員會，然後將未定案地圖刊憲，供公眾查閱，爭取在2027年年中前完成法定指定程序。

記者：蔡思宇