Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新冠｜19個月大男童確診 併發嘶吼症情況危殆 留醫廣華醫院PICU

社會
更新時間：18:30 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-10 HKT

​衞生署衞生防護中心今日（10日）正調查一宗兒童感染新型冠狀病毒嚴重個案。個案涉及一名過往健康良好的19個月大男童。他自6月4日起出現發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促及喘鳴，翌日（5日）被帶到私家診所求醫，同日被轉介至廣華醫院急症室，獲安排在兒童深切治療部留院治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症。他目前仍然留醫，情況危殆。

男童沒接種新冠疫苗  3家居接觸者暫時沒有出現病徵

中心初步調查結果顯示，男童沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內大部分時間逗留在香港。他的三名家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心呼籲公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。中心提醒高風險人士應適時接種新冠疫苗初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡的風險。

最Hit
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
飲食
7小時前
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
生活百科
6小時前
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-09 14:34 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
宏福苑大火︱警方及廉署批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
00:30
宏福苑大火︱警方及廉署回應聯合行動 批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
社會
1小時前
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
影視圈
8小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
3小時前