新冠｜19個月大男童確診 併發嘶吼症情況危殆 留醫廣華醫院PICU

​衞生署衞生防護中心今日（10日）正調查一宗兒童感染新型冠狀病毒嚴重個案。個案涉及一名過往健康良好的19個月大男童。他自6月4日起出現發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促及喘鳴，翌日（5日）被帶到私家診所求醫，同日被轉介至廣華醫院急症室，獲安排在兒童深切治療部留院治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症。他目前仍然留醫，情況危殆。

男童沒接種新冠疫苗 3家居接觸者暫時沒有出現病徵

中心初步調查結果顯示，男童沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內大部分時間逗留在香港。他的三名家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心呼籲公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。中心提醒高風險人士應適時接種新冠疫苗初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡的風險。