男中醫否認偷拍女病人辯稱為改進醫術 精神科專家指被告患自閉 或誤會病人默許拍攝

31歲註冊男中醫涉診所內偷拍3名女病人，案件今於東區裁判法院續審。涉案男中醫辯稱，為了改善其醫術，故拍攝記錄針灸位置和止血狀況，而此舉亦已獲病人同意。辯方精神科專家證人則稱，被告患自閉症，社交能力有障礙，專注臨床診治時可能誤以為病人已默許拍攝。案件本周五續審。

辯稱拍攝作記錄以便日後檢討改進醫術

被告鍾瑋澤，否認5項窺淫罪。控罪指被告涉於2022年12月28日在葵涌大窩口商場一間中醫診所內，暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝X的私密部位或私密作為；於2024年3月19日、4月2日及5月7日，在美孚景荔徑盈暉薈一間中醫診所內，暗中拍攝Y的私密部位；及於2024年4月28日在柴灣興華廣場一間中醫診所內，暗中拍攝Z的私密部位。

被告昨出庭辯稱，他自感經驗尚淺，因此案發時拍攝病人照片，藉此記錄針灸位置和止血狀況等，以便日後檢討改進。被告又稱拍攝前有詢問病人及獲得同意。

被告鍾瑋澤（右）。王仁昌攝

專家稱被告患自閉或以為病人默許拍攝

辯方今傳召專家證人、精神科醫生蔡永傑作供，蔡於案發後曾與被告會面6次及進行評估，並撰寫專家報告。報告指，蔡診斷出被告患有自閉症，他自小性格不合群，曾遭同學言語欺凌。被告智商較常人高，並對中醫方面有強烈興趣，故後來一直修學至碩士程度及成為註冊中醫。

蔡的報告指，被告較害羞和被動，社交能力有障礙和表達能力較差，脗合自閉症病徵，而被告對感興趣的事物會非常認真，花時間和有系統性地研究。當被告集中處理手頭的事情，可能會忽略常人會注意到的其他事物；被告專注於臨床診治時，有可能以為病人已給予「Implied consent（默示同意）」，他也可能為了改進其醫療技術，而忽略了其他考量。

兩年間拍1.5萬張病人相片未分類存放手機

控方盤問時，指出被告在兩年間曾拍下1.5萬張病人相片，依時序儲存在手機內，問蔡這是否仍屬有系統地處理。蔡指須視乎被告如何儲存相片，如果相片有分開不同文件夾、按病人分類等，則屬有系統，相反則較欠缺系統性。

控方又指，被告在案發時所作之拍攝，並非強逼症的行為。蔡同意，雖然被告有執着，要系統性地記錄狀況，以作自習用途，但不見有強逼症的情況。惟蔡亦指出，被告可能把拍攝當成臨床診治的一部分，雖然常人或許認為「匪夷所思」或難以接受，但被告卻可能認為病人已默許，而沒有再開口詢問病人是否同意。

案件編號：ESCC1628/2025

法庭記者：王仁昌