世界盃2026｜商場免費睇波！四商場足本直播104場賽事 一文睇清全港商場觀賽攻略

【世界盃直播】四年一度世界盃即將隆重開鑼，全港多個大型商場將會免費直播精彩賽事，讓球迷在現場感受最熾熱的打氣氛圍。下文為你精心整理世界盃直播各大商場的精彩活動詳情。

信和集團旗下的奧海城將會以430吋高清大電視，足本播放全部104場精彩賽事。商場特別為全部44場早場賽事設立「親子專區」，提供家庭座位及打氣物品，適合一家大小共同參與。此外，商場還將舉辦3場早晨睇波派對，現場供應中式點心、港式菠蘿包及西式快餐等特色早餐。

奧海城將在活動期間主打「經典 x 新興」概念，邀請香港足球先生葉鴻輝與其父親及4歲兒子，三代同堂出席睇波派對，分享足球傳承故事。場內亦設有3.5米高的巨型經典「西瓜波」打卡位、西瓜波波池及球場主題打卡位，打造沉浸式足球氛圍，並引入懷舊桌上足球機和新興桌下足球，更會舉辦2x2「細」界盃，邀請不同年齡組別參賽，讓市民從多角度感受足球樂趣。

早場賽事 (6am起) 設「親子專區」包括家庭座位及打氣物品。當中更舉辦3場早晨親子睇波派對，額外提供中式點心、港式三文治及西式快餐。

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直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地點：奧海城二期

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信和集團旗下的屯門市廣場將以540吋大電視，免費全程直播104場賽事，商場亦與PlayStation聯手在賽事周末期間舉辦「足球皇帝挑戰賽」。

商場中庭亦將化身為巨型足球場，展出由本地設計師精心設計、2米高的11位國際人氣「足球『巨』星」不倒翁，市民可與心儀的球星拍照打卡。另外，商場將於7月1日及12日舉辦2場早晨睇波派對，提供港式三文治或西式快餐早餐及打氣物品。

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直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地點：屯門市廣場

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信和集團旗下3大商場將足本直播世界盃賽事。官方圖片

信和旗下商場荃新天地，除直播104場賽事外，亦會舉辦多項適合不同年齡市民參與的足球活動。當中包括「BB足球狂熱」主題爬行及障礙賽，讓尚未學步的幼兒體驗「射波」樂趣；另設有適合長者的「老友足球奇遇記」長者足球健體操，以及「的波女神大挑戰」快閃遊戲，讓市民男女老幼均能一同投入運動熱潮。

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直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地點：荃新天地二期

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MCP新都城中心將推出「無制限睇波派對」活動，採用280吋4K巨幕足本直播所有賽事。為配合賽事時間，商場將實行「24/7」全日開放，並提供本地手工啤、早茶點心、港式奶茶及咖啡，讓球迷一邊享用美食一邊觀賞球賽。

商場亦將舉辦多場睇波派對，邀請傑志球星等到場與球迷現場觀賞八強賽事、大玩遊戲及唱歌表演。現場更設有面部彩繪、AI紋身及足球工作坊等，非常適合一家大小參與。

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直播日期：2026年6月12日至7月20日

直播地點：MCP新都城中心2期 L1天幕廣場

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MCP新都城中心將推出「無制限睇波派對」活動，採用280吋4K巨幕足本直播所有賽事。官方圖片

沙田新城市廣場將在大屏幕直播25場精選賽事。場內全新520吋大電視將直播開幕日、八強及冠軍戰等矚目賽事，與球迷一起全情投入熾熱觀賽氣氛。

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直播日期：2026年6月12日至7月20日

直播地點：新城市廣場1期 L1羅馬圓形獻技場

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沙田新城市廣場將在大屏幕直播25場精選賽事。官方圖片

若市民選擇安坐家中睇波，ViuTV將免費直播25場世界盃賽事，當中包括揭幕戰墨西哥對南非，以及在6月21日中午12時舉行的突尼西亞對日本等。此外，從32強、16強、半準決賽、準決賽、季軍戰至決賽，球迷均可透過免費電視頻道收看。

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