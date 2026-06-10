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世界盃2026｜衛生署「睇波攻略」 ：邊觀賽邊原地踏步 焗薯片取代油炸零食

社會
更新時間：15:05 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:05 2026-06-10 HKT

2026年世界盃足球賽即將揭幕之際，衞生署特別向市民發出健康指南，提醒球迷熬夜觀賞賽事要注意身體狀況，並設法維持健康生活模式，包括保持充足睡眠、適量運動和均衡飲食。

保持充足睡眠與做適量運動

世界盃賽程密集且存在時差，球迷要注意保持充足睡眠，否則會削弱個人免疫力、影響專注力險。奉行健康生活模式有助預防約八成的心臟病、中風和二型糖尿病。衞生署又建議球迷在觀賽期間應避免久坐不動，盡量定時伸展、原地踏步，並配合均衡飲食及每日步行一萬步來維持健康體重。

選擇健康小食   以無糖或低糖飲品取代高糖飲品

不少人喜愛在觀賽時佐以煎炸食物或高糖飲料，衞生署建議為健康着想，市民應控制分量，並選擇較健康的小食，例如焗薯片、焗番薯片、無添加鹽糖的原味焗果仁以及低脂爆谷。此外，市民亦可以蔬果取代零食，在飲品選擇上，應以無糖或低糖飲品取代高糖飲品。

選擇無酒精飲品   切勿與朋友「鬥酒」

衞生署強烈呼籲市民在觀賞足球比賽時應避免飲酒，選擇無酒精飲品，市民切勿強逼朋友飲酒或「鬥酒」，暴飲（一次過飲用約五罐啤酒、五杯餐酒或五杯烈酒）更會大幅增加酒精中毒、意外受傷、暴力事件及交通意外的風險。

保持規律作息    觀賽與社交取得平衡

在不影響睡眠的情況下，例如在周末或假期，家長可與子女一同觀看賽事或重播，支持喜愛的球隊。同時，提醒市民盡量保持規律作息，在觀看球賽和正常社交之間取得平衡，在盡情投入足球盛事的同時，守護自身和家人的身體健康。
 

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