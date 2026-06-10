內地女涉假結婚兼訛稱男方為腹中待產嬰親父 案件下月再訊待辯方索「金手指」資料

內地女子涉於2018年向入境處訛稱來港探望配偶，以及謊稱男方是其腹中待產嬰兒的親生父親，從而取得仁安醫院產後分娩服務。女子被控串謀詐騙等兩罪，案件因關鍵證人缺席而未能在昨日開審，押後至今日繼續。控方指該證人已到達法庭，惟辯方申請押後以索取證人先前涉及的案件資料，認為會影響盤問方向。暫委裁判官常子謙押後案件至7月15日提訊，屆時將探討如何處理本案。期間被告續准以20萬元等條件保釋。

否認串謀詐騙及以欺騙手段取得服務兩罪

42歲被告周芙容，被控串謀詐騙及串謀以欺騙手段取得服務兩罪，今由資深大律師蔡維邦代表。

控罪指，被告於2018年的某一天至2018年4月20日期間，在香港或其他地方，與李賢峰及一名叫Alan的人士串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉着她與李賢峰締結婚姻，並不誠實及虛假地向處長及其人員表示，她來港的目的是為了探望其配偶李賢峰，與其團聚，從而誘使處長及其人員作出違反公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准她進入香港；另於同時段及同地，與李賢峰及一名叫Alan的人士串謀以欺騙手段，即虛假地聲稱李賢峰是她的待產嬰兒的親生父親，從而不誠實地取得仁安醫院的產後分娩服務。

辯方獲准押後待索證人涉洗黑錢案資料助盤問

控方甫開庭便表示聯絡到證人李賢峰，李今日已經到達法庭。辯方其後申請押後，指仍然需時索取李賢峰曾牽涉的洗黑錢案件資料，包括李的口供等。辯方認為該些資料可協助盤問，攻擊證人可信性。

控方不反對押後申請，但望法庭紀錄在案押後並非因為控方不披露文件，強調入境處一方已盡力協助。最終常官應申請押後案件至7月15日作提訊，屆時將探討如何處理本案。常官提醒控辯雙方在押後期間處理好文件問題，提訊時須交代定案。

案件編號：STCC900049/2025

法庭記者：雷璟怡