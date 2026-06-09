長者餐飲券︱「愛心食肆 賞你惠食」計劃迎第五輪 7.1起18蚊享八大連鎖餐廳下午茶

「愛心食肆 賞你惠食」第五輪活動啟動禮今日（9日）舉行，政務司司長陳國基致辭時指，受惠的非長者中心會員比例在過去四輪間由15%躍升至29%，足見計劃有效吸引鮮少接觸社區的長者走出家門。新一輪活動將繼續透過全港逾200間長者中心派發優惠券，長者可於7月1日回歸紀念日至8月31日期間，憑券以18元享用8間飲食集團提供的下午茶餐。陳國基形容，這不僅是餐飲優惠，更是一個讓社區聯繫、充滿人情味的關愛計劃。

累積派近23萬套餐飲優惠券

陳國基指，計劃不單為長者提供實惠餐飲選擇，更重要是構建一個充滿人情味的社區平台，讓長者彼此聯繫。綜觀過去四輪活動，全港長者中心已累積派發接近23萬套餐飲優惠券。他形容，這不僅是一個數字，更代表每一位長者得到社會送上的溫暖，切實體現關愛共融的核心價值。

領券比例升近一倍 助隱蔽長者接觸社區

陳國基強調，非長者中心會員領取優惠券的比例，由第一輪的15%增至第四輪接近29%，上升近一倍，反映計劃成功吸引以往較少接觸長者中心的長者踏足社區、使用服務，這正是推出計劃的初衷和目標。「有些長者長期不願意接觸社區，我們無法了解他們有什麼需要。透過餐飲優惠券，可以成功邀請隱蔽長者出來接觸社區」。他續說，計劃的最大推動力是鼓勵長者相約朋友外出用餐，配合兩元兩折乘車優惠到處走走，令生活更加豐富開心。

新一輪活動將繼續透過全港超過200間長者中心，把餐飲優惠券送到獨居及隱蔽長者手上。每位受惠長者將獲發一套合共8張的優惠券，可在7月1日至8月31日期間，憑券以18元優惠價享用8間飲食集團（大快活集團、大家樂集團、太興飲食集團、美心集團、香港麥當勞、銀龍飲食集團、香港必勝客有限公司及香港肯德基）所提供的指定下午茶餐。陳國基表示，期望藉活動傳遞社會關懷，同時與市民分享回歸29周年的喜悅。

記者、攝影：陳耀霆