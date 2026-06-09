13歲女童急求心肺 醫管局：移植是唯一延續生命方案 籲市民捐出離世親屬器官

醫管局今日（9日）就一名急需換心及肺病人的情況作呼籲，指一名13歲女童急需進行心臟及肺移植。她現時在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。醫管局響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟及肺，遺愛人間，延續大愛。

O型血、身高米三至米五合適捐贈

該女童「晴晴」血型為「O+」，體重25公斤，現時肺高壓及心臟衰竭，於兒童深切治療部留醫，依賴人工心肺機支援生命，心臟及肺移植是目前唯一能延續生命的方案，並已納入心臟及肺移植輪候名單，是同體型病人的首位。合適捐贈者條件血型為O型；身高介乎130至150厘米。

「晴晴」患有先天性心臟病，歷年曾接受多次心臟手術伴有肺動脈高壓，需接受藥物及氧氣治療，一直於香港兒童醫院心臟科跟進。今年5月9日因心律不正到公立醫院急症室求診，及後轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。「晴晴」於5月16日起，情況持續惡化，開始接駁體外膜氧合器，曾經出現全身抽搐，電腦掃描顯示腦硬膜下出血。

她現時在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。

將向內地尋求「器官跨境捐贈」

鑑於「晴晴」情況十分危急，醫管局除了積極在本地為病人尋找合適的心臟及肺外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

發言人強調，當尋獲合適的心臟和肺時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。