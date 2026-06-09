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本地智能護老App GenGen明起可下載 整合緊急聯絡人及一鍵報平安功能

社會
更新時間：17:41 2026-06-09 HKT
發佈時間：17:41 2026-06-09 HKT

專為照顧者及長者而設的開放式智能護老平台──「親親」GenGen 手機應用程式，公眾可於明日（10日）起，透過官方網站下載。平台有兩大核心服務，包括緊急聯絡人資料登記服務，以及一站式銀髮資訊與商戶生態圈。另外，今年7月公眾可將平台升級至「安心版」，該版本整合999一鍵求助、智能服藥提醒與獎賞、一鍵報平安，和每日靜心練習等功能。

登記緊急聯絡人 縮短尋回走失長者時間

長者可自願預先登記其緊急聯絡人資料，在緊急情況及應執法部門的要求下，用戶授權GenGen披露相關資料，以大幅縮短失智或走失長者的尋回時間；一站式銀髮資訊與商戶生態圈則 整合政府公共服務資訊，並連結銳意服務長者的認可商戶。公共服務資訊方面， 平台已成功整合香港天文台長者天氣、社署照顧者專頁、長者咭優惠、衞生署健康服務、政府1823、情緒通18111及防騙易18222等一鍵直達的功能。

創辦人：平台旨在消除照顧者焦慮

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，香港老齡化程度全球靠前，本地長者需求具獨特性，外地平台未必完全適用，因此有必要建立屬於香港的護老平台。他指，政府會持續投入資源，積極應對老齡化帶來的挑戰，期望未來有更多社會力量參與樂齡科技，攜手建立跨代關愛的社區。

商務及經濟發展局副局長陳百里指，銀髮經濟是香港未來的核心增長點之一，特區政府高度重視銀發市場潛力。平台成功結合跨界別資源，不僅是一次優秀的科技示範，更能有效推動本港高齡化市場的創新產業發展。

親親集團創辦人曾祥表示，GenGen的誕生是為了消除照顧者的無形焦慮，這個開放平台不單是推出一款科技產品，更是希望結合社會各界的力量。他表示，這只是一個起步，希望有更多企業和市民加入，讓科技帶有溫度，共同守護香港的長者。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰

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