珠海學院疑誤墮騙案損失2504萬元 入稟追討要求歸還原額

香港珠海學院早前誤墮騙案，向2名騙徒及1間公司支付超過2504萬元作薪資及學術支出等，昨入稟高等法院向對方追討，要求法庭下令對方歸還2504萬元損失款項。

原告為香港珠海學院有限公司，被告依次為葉錦真、何鍾凌及千匯工程設計有限公司。入稟狀指，眾被告精心策劃騙案，假扮成支付薪資、自動付款及學術支出，基於不當得利或推定信託，明知而不誠實地協助、串謀欺詐、欺詐侵權、違反保密責任、違反默示忠實責任以及違反信託責任，博取香港珠海學院轉帳了逾2504萬元。香港珠海學院遂入稟，分別向3名被告追討1730萬元、381萬元及392萬元，並要求法庭裁定上述資產來自香港珠海學院的法律構定信託，下令重新轉帳予香港珠海學院。

案件編號：HCA988/2026

法庭記者：陳子豪