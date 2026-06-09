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「爆粗校長」李卓興被炒 新會商會中學登報聘新校長 須具優良品格、培養學生高尚人格

社會
更新時間：14:59 2026-06-09 HKT
發佈時間：14:59 2026-06-09 HKT

在新加坡遊學團期間，在旅遊巴上「爆粗」的新會商會中學校長李卓興遭校方即時解僱，兼不予代通知金。校方在今日（9日）報章刊登招聘廣告「誠聘校長」，要求申請人須具備六大條件，包括「有教育抱負、識見、能力領導本校實踐辦學使命及願景，重視團隊協作以發展優質教育；具備卓越領導才能及優良品格、豐富閱歷及人際網絡以推動學校發展」等。

要求新聘校長具卓越領導才能及優良品格

校方在招聘廣告指，學校以「誠明」為校訓，為學生提供德、智、體、群、美五育均衡的課程，鼓勵學生發展潛能，培養高尚人格。

李卓興遭校方即時解僱 兼不予代通知金

李卓興於新加坡發生爆粗事件後，上月底向校董會請辭校長一職。新會商會中學辦學團體及新會商會中學法團校董會日前發表聯合聲明，證實已即時解僱前校長李卓興，原因為其在境外交流團期間的行為嚴重違反教師專業操守。

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屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」

聲明指出，李卓興身為校長，社會及家長對其以身作則的要求及期望更高。其行為不僅破壞學校聲譽，亦貶損辦學團體多年來興學育才的努力。法團校董會亦會指示學校審視教職人員的行為指引，監察及確保教師遵循應有的專業操守及行為規範，要求教師以身作則、嚴以律己、修養品格，從而引導學生追求高尚情操。

李卓興曾鞠躬道歉：想同同學講「唔好學我」

李卓興上月底接受《點新聞》訪問時首度就事件致歉，他在片中流淚啜泣，並鞠躬道歉，指自己作為校長應以身作則，無論任何情況都應保持冷靜和克制，但稱「好可惜我自己做唔到」，承認做法不當並向公眾道歉。他又向同學說「唔好學我」，呼籲任何時候都要盡力保持冷靜，用理性方式解決問題，「以我為戒，唔好因一時衝動講出一啲日後會好後悔嘅說話」。

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