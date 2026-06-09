Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tyson Yoshi被指拒付演唱會光碟製作貨款 遭設計公司控告違約追討64萬

社會
更新時間：13:19 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-09 HKT

歌手Tyson Yoshi去年7月舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會，有設計公司指事後與Tyson Yoshi達成合作協議，將製作1000套演唱會CD，但Tyson Yoshi一方事後卻拒絕接收貨品及付款。涉事設計公司昨入稟區域法院控告Tyson Yoshi及其兩間相關公司，指其違約，現追討至少約64萬元。

原告指雙方協議由原告設計製作1000套CD

原告為Arturistic (International) Limited，被告為Tyson Yoshi程浚彥、宏星娛樂有限公司及Cart Cart Cart Limited。

入稟狀指，原告公司從事產品設計業務，而宏星娛樂負責為Tyson Yoshi處理商業及財政事務，Cart Cart Cart則處理音樂和娛樂製作。

2025年12月29日，雙方達成合作協議，原告方將就Tyson Yoshi的「The Villain Live in Hong Kong」演唱會設計及製作1000套藍光CD套裝，總價格為641,100元；雙方分別透過文字、WhatsApp訊息和電話溝通達成協議，而同日原告方也透過WhatsApp發送3個不同產品方案及報價給被告一方。

遲遲未提供音檔影片及後單方取消協議

被告一方在2026年1月7日回覆及同意訂購1000套產品，但由於被告一方未能提供音檔和影片等，故相關產品發貨期延至同年3月。原告在2月7日向被告方發出發票，被告方一直未有繳付上述款項，並在2月24日通知原告，提出取消協議及拒絕接受原告發貨。

原告現指被告一方違約，遂入稟追討約64萬貨款、相關存倉費用及利息等。

案件編號：DCCJ2920/2026
法庭記者：王仁昌

最Hit
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
3小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
21小時前
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
6小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
23小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
14小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
3小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
6小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
1小時前