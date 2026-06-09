Tyson Yoshi被指拒付演唱會光碟製作貨款 遭設計公司控告違約追討64萬

歌手Tyson Yoshi去年7月舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會，有設計公司指事後與Tyson Yoshi達成合作協議，將製作1000套演唱會CD，但Tyson Yoshi一方事後卻拒絕接收貨品及付款。涉事設計公司昨入稟區域法院控告Tyson Yoshi及其兩間相關公司，指其違約，現追討至少約64萬元。

原告指雙方協議由原告設計製作1000套CD

原告為Arturistic (International) Limited，被告為Tyson Yoshi程浚彥、宏星娛樂有限公司及Cart Cart Cart Limited。

入稟狀指，原告公司從事產品設計業務，而宏星娛樂負責為Tyson Yoshi處理商業及財政事務，Cart Cart Cart則處理音樂和娛樂製作。

2025年12月29日，雙方達成合作協議，原告方將就Tyson Yoshi的「The Villain Live in Hong Kong」演唱會設計及製作1000套藍光CD套裝，總價格為641,100元；雙方分別透過文字、WhatsApp訊息和電話溝通達成協議，而同日原告方也透過WhatsApp發送3個不同產品方案及報價給被告一方。

遲遲未提供音檔影片及後單方取消協議

被告一方在2026年1月7日回覆及同意訂購1000套產品，但由於被告一方未能提供音檔和影片等，故相關產品發貨期延至同年3月。原告在2月7日向被告方發出發票，被告方一直未有繳付上述款項，並在2月24日通知原告，提出取消協議及拒絕接受原告發貨。

原告現指被告一方違約，遂入稟追討約64萬貨款、相關存倉費用及利息等。

案件編號：DCCJ2920/2026

法庭記者：王仁昌