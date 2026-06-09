溫度過山車｜6.10氣溫急跌7°C最低23°C 天文台料未來九天連續有雨

與低壓槽相關的強雷雨區已南移至南海北部，而驟雨仍然影響廣東沿岸。根據九天天氣預報，天文台今日（9日）預料本港未來九天將持續有雨，明日（10日）最低氣溫將降至23°C，較6月9日的最高溫驟降7°C。又預料周末期間華南地區將受活躍西南季候風影響，有大驟雨及雷暴。

天文台預測今日下午及晚上天氣大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎25°C至30°C，吹和緩北至西北風，初時風勢間中清勁。

根據九天天氣預報，天文台預料一股大陸氣流會在明日（10日）影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，廣東沿岸隨後一兩日天色明朗，亦有幾陣驟雨，明日（10日）短暫時間有陽光，氣溫介乎23°C至28°C，稍後有一兩陣驟雨。

天文台預料，活躍西南季候風及高空擾動會在周末至下周中期影響華南地區，該區間中有大驟雨及雷暴，周六（13日）有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎26°C至30°C；周日（14日）大致多雲，氣溫介乎26°C至30°C，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大；周一（15日）大致多雲，氣溫介乎26°C至30°C，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。