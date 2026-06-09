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蔡一鳳追趙薇前夫黃有龍1億中介費 黃有龍方質疑千萬元轉帳無紀錄 蔡母指數千萬只屬等閒

社會
更新時間：12:28 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:28 2026-06-09 HKT

趙薇前夫黃有龍多年前向太陽城集團借款參與賭局，由亞視前執行董事盛品儒太太蔡一鳳擔保，涉款至少6000萬澳幣。蔡一鳳指控黃有龍事後未有支付中介費，入稟向黃有龍及相關人士追討連本帶利至少1億元。蔡一鳳母親今早於高等法院出庭作供，被追問千萬元大額轉帳一定會有紀錄時，蔡母否認指家族生意龐大，數千萬只屬等閒。黃有龍方又質疑沒有任何一份文件支持母女轉帳紀錄，蔡母指款項在股票及物業市場投資中抵消了。

原告人蔡一鳳由大律師林瀚基代表；被告人為Chow Hai Yen及黃有龍，由大律師鄧建文代表。蔡一鳳早前在供詞中解釋太陽城集團作為「疊碼仔」，會向澳洲皇冠賭場「攞碼」，太陽城集團及下線則會覓來賭客，抽佣一同分享利潤，而蔡一鳳母親則為太陽城集團投資人，投資了2000萬元「放數」，惟蔡一鳳坦言自己才是真正的「幕後老闆」。蔡一鳳另解釋指蔡一鳳母親之外，施先生是另一個擔保人，鄧建文質疑蔡一鳳母親沒有「放數」，蔡一鳳供詞提及母親只為符合案情，蔡一鳳否認。

蔡一鳳母親今出庭作供，鄧建文盤問時問到從黃有龍方收取的1.4億元中，是否有5000萬元轉帳予施先生，蔡母指當中有3分之1轉帳予施先生，惟已忘記了是4000萬元還是5000萬元。鄧建文追問大額轉帳一定會有紀錄，蔡母否認指家族生意龐大，數千萬只屬等閒。蔡一鳳早前供稱給予母親部份款項，蔡母今指其復又指示蔡一鳳買珠寶。鄧建文問及款項是否轉帳過戶，蔡母回答只經澳門帳戶轉帳。鄧建文質疑沒有任何一份文件支持轉帳紀錄，蔡母指款項在股票及物業市場投資中抵消了。

案件編號：HCA474/2019
法庭記者：陳子豪

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