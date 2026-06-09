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天馬影視內幕交易案 黃百鳴罪名成立入獄5個月、罰款約9.9萬元

社會
更新時間：12:18 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:18 2026-06-09 HKT

79歲導演黃百鳴（原名黃栢鳴）於第三方協商收購天馬影視股份期間，慫使胞妹購入天馬影視股份，遭證監會落案起訴。黃百鳴早前經審訊後被裁定內幕交易罪成，裁判官高偉雄今於西九龍裁判法院判刑時指，儘管黃百鳴對香港電影業奉獻一生，胞妹獲得的實際利益不算大，惟黃百鳴身為天馬影視的股東，其舉動會令公眾對香港證券市場的信心造成影響，黃百鳴因本案聲譽受損及影響身心健康不能成為減刑理由，判處黃百鳴入獄5個月、罰款逾9萬9千元、及調查費用約37萬4千元。黃百鳴申請保釋等候上訴獲批。

被告黃百鳴，被控於2017年8月25日至10月17日期間在香港，與某上市法團（即傳遞娛樂有限公司，前稱天馬影視文化控股有限公司）有關連，並掌握他知道關於天馬影視的內幕消息，而他知道或有合理因由相信黃潔珍會進行「天馬影視」的上市證券交易情況下，慫使或促致黃潔珍進行該等交易。

案件編號：ESS1735/2025
法庭記者：黃巧兒

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