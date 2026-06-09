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內地女涉假結婚兼訛稱男方為腹中待產嬰親父 開審前關鍵證人失聯

社會
更新時間：11:46 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:46 2026-06-09 HKT

持雙程證女子涉於2018年向入境處訛稱來港探望配偶，以及謊稱男方是其腹中待產嬰兒的親生父親，從而取得仁安醫院產後分娩服務。內地女否認串謀詐騙等兩罪，案件原訂今日於沙田裁判法院開審，惟因關鍵證人失聯，而且辯方需時索取更多文件，暫委裁判官常子謙押後至明日（10日）再續。期間被告續獲保釋。

否認串謀詐騙等兩罪

42歲被告周芙容，被控串謀詐騙及串謀以欺騙手段取得服務兩罪，今由資深大律師蔡維邦代表。

控罪指，被告於2018年的某一天至2018年4月20日期間，在香港或其他地方，與李賢峰及一名叫Alan的人士串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉着她與李賢峰締結婚姻，並不誠實及虛假地向處長及其人員表示，她來港的目的是為了探望其配偶李賢峰，與其團聚，從而誘使處長及其人員作出違反公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准她進入香港；另於同時段及同地，與李賢峰及一名叫Alan的人士串謀以欺騙手段，即虛假地聲稱李賢峰是她的待產嬰兒的親生父親，從而不誠實地取得仁安醫院的產後分娩服務。

控方與金手指失聯

辯方表示開審前一星期才收到控方文件，當中有關「金手指」證人李賢峰的資料明顯不足。辯方指出，李賢峰另涉及不誠實罪行，該些罪行的犯案時間與本案重疊，李亦曾在該些案件作供指證其他被告。因此辯方望能索取更多資料，以協助其盤問。

另外控方表示李賢峰原訂今日作供，惟目前未能聯絡到他。常官三次休庭待控方再嘗試聯絡，惟控方多次致電均「長響無人聽」。終常官押後案件至明日（10日）續審。

案件編號：STCC900049/2025
法庭記者：雷璟怡

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